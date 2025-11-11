Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Capitalei, a spus că i se pare rușinos modul în care arată Centrul Vechi și că, în cazul în care Sectorul 6 ar arăta la fel, i-ar fi rușine. Potrivit acestuia, problema se poate rezolva prin mentenanță.

„Ce vă enervează cel mai tare la București, ca cetățean și ca primar de sector?”, a întrebat Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

„Am mers mai mult la pas decât de obicei în aceste zile prin Centrul Vechi și este rușinos.

Dacă la mine în sector ar fi cum este în Centrul Vechi, aș muri de rușine. Mergeți oricând în centrul orașului, stați acolo 15 minute, urcați-vă în ce vreți să vă urcați și veniți în orice cartier din Sectorul 6. Senzația de bine va fi superioară în Sectorul 6 decât cea din centrul orașului.

Se poate rezolva cu mentenanță. Nu avem cultura mentenanței. Asta am adus în Sectorul 6. Dacă eu văd un bolard că a picat mai mult de 48 de ore, păi iau foc", a spus Ciprian Ciucu.

„Asta am adus în Sectorul 6: cultura întreținerii"

Ciprian Ciucu a explicat că în Sectorul 6 există o cultură a întreținerii, iar investițiile trebuie însoțite de întreținere.

„Poliția locală îmi culege permanent date din teren și ADP intervine: repară banca, repară semnele de circulație, amendează dacă se duce pe spațiul verde.

Întreținerea... Dăm o grămadă de bani pe investiții, banii se duc, nu avem grijă de investiții, nu facem întreținere - că asta înseamnă mentenanță, să faci întreținere - după care iar venim cu alte investiții foarte scumpe.

Asta am adus în Sectorul 6: cultura întreținerii și a mentenanței. Avem o aplicație în care 50.000 de oameni ne trimit astfel de sesizări și ADP-ul și alte instituții le rezolvă”, a spus Ciprian Ciucu.

