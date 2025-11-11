Într-un interviu la DC News, cu analistul politic Bogdan Chirieac și cu redactorul-șef Anca Murgoci, candidatul PNL la funcția de primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, și-a exprimat dezamăgirea față de fostul edil al Bucureștiului, Nicușor Dan.

„Cum ați colaborat cu domnul Nicușor Dan ca primar general?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Cât am fost președinte al PNL București, noi am susținut toate proiectele mergând pe logica: un primar nu trebuie să fie blocat. A avut tot sprijinul și factual se poate dovedi că s-au trecut proiectele cu care a venit în fața Consiliului General.

În ceea ce privește răspunsul domniei sale, au fost proiecte pe care am colaborat bine, dar și proiecte care au fost blocate. Acest lucru este deja de notorietate“, a zis Ciprian Ciucu.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Ciucu, anunț privind retragerea în favoarea lui Drulă / video

„Ce anume a fost blocat, dintre proiectele la care dumneavoastră, ca primar de sector, țineți?“, a insistat Bogdan Chirieac.

„Din păcate, cu regret o spun, am pierdut 2 milioane de euro pentru un proiect prin care doream să construim locuințe pentru copiii care ies din sistemul de protecție. Voiam să construim un bloc și era nevoie de un PUZ care nu a mai venit. Era un bloc de 3 etaje, iar copiii urmau să aibă casă acolo, să le găsim un loc de muncă și să-și continue viața. Vorbesc de copii orfani sau ai căror părinți au fost decăzuți din drepturi“, a zis candidatul PNL la Primăria Capitalei.

„Aveți idee de ce l-a blocat?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Cred că da! Pe mandatul domniei sale nu au trecut PUZ-uri, nici cele publice, nici cele private. Nu s-a mai întâmplat acel proiect și am pierdut banii“, a zis Ciprian Ciucu, adăugând că nu știe dacă va fi un primar mai bun decât Nicușor Dan, dar e „pregătit să fie primar general“, pentru că se ocupă de București „de zece ani“.