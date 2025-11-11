Întrebat dacă se va retrage din cursa electorală în cazul în care premierul Ilie Bolojan îi va cere acest lucru, Ciprian Ciucu a răspuns că este exclus să se retragă și a precizat că Ilie Bolojan l-a rugat să candideze și că, potrivit cercetărilor sociologice, el este în fruntea preferințelor alegătorilor.

„Există zvonuri că domnul Bolojan v-ar cere în ultimele zile de campanie să vă retrageți în favoarea domnului Drulă. Există această posibilitate?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Este exclus! Domnul Bolojan m-a rugat să candidez, deci nu cred că ar putea să facă așa ceva”, a spus Ciprian Ciucu.

„Deci sub nicio formă nu vă veți retrage candidatura la Primăria Generală a Capitalei”, a completat Bogdan Chirieac.

„Nu am cum să mă retrag pentru că pe toate cercetările serioase, cercetările sociologice, sunt în fruntea preferinței oamenilor și domnul Drulă este mult mai în spate, deci domnul Drulă nu are cum să câștige alegerile în fața Partidului Social Democrat și doar eu o pot face, așa cum arată lucrurile în acest moment”, a spus Ciprian Ciucu la DC News.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Dezamăgirea lui Ciprian Ciucu față de fostul primar general, Nicușor Dan: Cu regret o spun / video

Video: