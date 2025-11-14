€ 5.0847
DCNews Economie EURO sub 5 lei?! Ce spune Isărescu
Data actualizării: 12:15 14 Noi 2025 | Data publicării: 11:51 14 Noi 2025

EURO sub 5 lei?! Ce spune Isărescu
Autor: Anca Murgoci

banii-din-pnrr-adrian-vasilescu-nu-pot-fi-pastrati-in-tara_93591200 Bancnote Euro. Foto cu caracter ilustrativ: Pexels
 

EURO sub 5 lei?! Iată ce spune Isărescu!

„Ne-ați spus mai devreme faptul că suntem într-un punct similar cu cel de dinaintea crizei din mai.În momentul în care am văzut trecerea euro de 5 lei, am putea acum să vedem euro coborând din nou sub pragul de 5 lei?”, a fost întrebat Mugur Isărescu.

„Să coboare sub 5 lei? Nu. Poate este o dorință, dar nu are cum să coboare. Sub 5 lei, nu. Este o perioadă de relativă stabilitate a costurilor determinată, pe de o parte, de intrările de capital, dar și de intrările de fonduri europene. Eu pot să fac o declarație pe care, de regulă, nu o fac și nu o face nimeni la Banca Națională. O să vă spun că, din vară, aproape că n-am mai intervenit. Am intervenit de câteva ori și am cumpărat valută. Ca să menținem această relativă stabilitate. Piața valutară este stabilă. Piața monetară internă, piațele externe, sunt mulțumite cu actuala combinație de nivel al ratei dobânzii la lei, nivelul cursului de schimb, da? Mișcările de capitaluri în și afara Uniunii Europene. N-avem de ce s-o tulburăm”, a zis Mugur Isărescu.

