Data publicării: 21:07 25 Sep 2025

Bani cash, strict necesari în fiecare locuință. Elena Cristian traduce mesajul lui Mugur Isărescu

Autor: Ioan-Radu Gava
elena-cristian-republica-moldova_72955600 Elena Cristian
 

Elena Cristian, analist DC Business, a vorbit despre necesitatea ca românii să țină în casă bani cash.

Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României, a sugerat recent, la Conferința ”Nevoia restructurării și reconstrucției economiei românești într-o lume în schimbare”, organizată de BNR și Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale (ASPES), că rușii ar putea periclita un sistem de plăți exclusiv digital și de aceea este bine ca numerarul să nu dispară din circulație.

„Pensionarii nu vor, nu preferă digitalul, s-au obișunit și, cât or mai trăi, vor să trăiască cu numerar. Am discutat cu specialiștii și sunt 1 milion de persoane care vor numerar. A doua chestie mi s-a părut și mai interesantă. Dacă nu avem sisteme clare de securitate cibernetică, «ne termină rușii», ne blochează plățile în trei zile. În trei zile. Sistemele de securitate - observați și cu dronele - nu sunt ceva foarte simplu de făcut. Pentru că și celălalt, așa cum e în orice război, progresează, nu stă pe loc”, a spus guvernatorul BNR.

Elena Cristian: Nu este singurul mesaj dat de o bancă centrală

Elena Cristian, analist DC Business, a fost prezentă, joi seară, în platoul România TV, unde a comentat afirmațiile lui Mugur Isărescu despre necesitatea ca românii să păstreze bani cash. De asemenea, a citat un nou studiu al Băncii Centrale Europene arată că oamenii ar trebui să păstreze bani cash acasă pentru a face față situațiilor de criză.

„Numerarul oferă o redundanță esențială - o roată de rezervă - pentru sistemul de plăți. Această redundanță este vitală pentru orice sistem, deoarece niciun sistem nu este infailibil”, se arată în raportul citat de CNN.

„Studiul dat publicității astăzi de experții Băncii Centrale Europene ne spune foarte clar că este bine că fiecare cetățean trebuie să aibă în casă bani care să-i asigure traiul pentru câteva zile, că este bine să se întâmple asta în actualele condiții, fie că vorbim de condițiile de război sau de situația economică“, a spus Elena Cristian.

„Acest studiu vine la doar trei zile de la mesajul dat de Mugur Isărescu iar noi știm că Mugur Isărescu nu iese să spună tam-nesam că „dacă rușii își propun în trei zile să ne facă praf sistemul bancar și să ne blocheze plățile interbancare, o pot face“. În aceste trei zile nu a ieșit nici măcar o bancă puternică din România care să spună „pardon, domnule guvernator, noi putem face față“. Nu este singurul mesaj dat de o bancă centrală. În multe țări europene au fost mesaje ale băncilor centrale care au venit către populație și au spus că este bine să aibă o rezervă de bani cash“, a explicat, la România TV, Elena Cristian, analist DC Business.

