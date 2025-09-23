Mugur Isărescu (BNR) a spus motivele pentru care nu trebuie să dispară numerarul

Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României a respins, marți introducerea unui euro digital care să înlocuiască numerarul în euro în perioada următoare, la Conferința ”Nevoia restructurării și reconstrucției economiei românești într-o lume în schimbare”, organizată de BNR și Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale (ASPES).

„Suntem (…) la o perioadă în plină reașezare strategică, recalibrare, redefinire globală, europeană, națională. Schimbare și transformare, acestea sunt sintagmele cel mai des invocate, atât la nivelul decidențelor politici, a instituțiilor financiare, cercetătorilor, căt și a actorilor economici. (…) Schimbare după schimbare, schimbarea după schimbare aceasta reprezintă o nouă normalitate“, a declarat Mugur Isărescu.

Isărescu e împotriva dispariției numerarului

Potrivit guvernatorului Băncii Naționale a României, „momentul ales pentru această suită nouă de dezbatere nu putea fi mai potrivit”.

„Contextul internațional invită la căutarea fundamentelor, pentru un nou design economic-industrial, cât și pentru o nouă anvelopă financiară flexibilă și plină de reziliență”, a explicat Mugur Isărescu. El a dat ca exemplu euro digital.

„Am citit ieri despre accelerarea procesului de introducere a unui euro digital, un euro digital care nu înlocuiește numerarul în euro și – așa cum spunea madame Lagarde (n.r. președintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde), nu pentru că îmi place să îmi văd semnătura pe bancnotele de euro, ci pentru că bancnotele euro rămân preferatele unei părți din populație. Am mai povestit de încercarea Suediei de a fi prima țară «no-cash society», când și-au celebrat 350 de ani de la înființarea Băncii Centrale a Suediei și pe urmă au constatat că nu vor putea din două considerente și ambele s-au dovedit practice”, a mai declarat Isărescu.

Pe lângă îngrijorările a unei părți din populație cu privire la dispariția numerarului, Mugur Isărescu a atras atenția și asupra provocărilor cibernetice.

„Primul: pensionarii. Nu vor, nu preferă digitalul, s-au obișunit și, cât or mai trăi, vor să trăiască cu numerar. Am discutat cu specialiștii și sunt 1 milion de persoane care vor numerar. Și a doua mi s-a părut și mai interesantă. Dacă nu avem sisteme clare de securitate cibernetică, «ne termină rușii», ne blochează plățile în trei zile. În trei zile. Sistemele de securitate - observați și cu dronele - nu sunt ceva foarte simplu de făcut. Pentru că și celălalt, așa cum e în orice război, progresează, nu stă pe loc”, a mai zis guvernatorul BNR.