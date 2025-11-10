€ 5.0860
Data publicării: 09:10 10 Noi 2025

EXCLUSIV Cele mai căutate produse de Bright Friday / Black Friday! E mare bătaie la PPC pe aceste super vedete
Autor: Anca Murgoci

ppc elecotracsnice bucatarie reduceri pexels-curtis-adams-1694007-4832505 pexels-curtis-adams
 

PPC organizează campania Bright Friday și are reduceri reale și o politică complet transparentă față de clienți.

Ionuț Polexe, Value Proposition Director, PPC Energie, într-un dialog cu Anca Murgoci, a explicat că ofertele nu sunt doar pentru atragerea rapidă a clienților, ci fac parte dintr-o strategie de încredere și stabilitate.

„Noi întotdeauna suntem cât se poate de transparenți cu clienții noștri și corecți în ceea ce facem. Suntem unul dintre furnizorii care oferă oferte de energie garantate pe un an, fără un număr maxim de clienți. Nu spunem niciodată „gata, stop, am atins un număr și ne oprim”. Nu oferim prețuri bune doar pentru trei sau șase luni, după care renegociem tarifele. Tot ceea ce facem, facem într-o transparență completă, pentru că ne dorim să construim alături de clienții noștri o relație bazată pe încredere și beneficii reale. Practic, ceea ce vrem să spunem clienților este exact ceea ce le oferim, în condițiile în care le oferim”, a zis Ionuț Polexe.

Care vor fi produsele cele mai căutate de Bright Friday

„Pot să spun din experiență, din ceea ce am vândut până acum, că aparatele de aer condiționat sunt adevărate „vedete” în portofoliul nostru. Dacă ne gândim la un aparat de aer condiționat de 12.000 BTU, reducerea este de aproximativ 1.300 de lei, iar aceasta se aplică holistic, adică include și instalarea, transportul și costul aparatului. Cred că va fi unul dintre cele mai căutate produse.

Tot din istoricul nostru pot să spun că există un mare interes și pentru frigidere, mașini de spălat vase și mașini de spălat rufe. Am introdus recent această categorie de electrocasnice, pe 11 septembrie, și, din când în când, avem repere la care nu mai avem stocuri, pentru că vânzările au depășit așteptările noastre, chiar și pe cele mai optimiste. Este un compliment pe care ni-l fac clienții, și le mulțumim. Este dovada că au încredere în noi, că am fost suficient de inspirați să-i ascultăm și să aducem exact ceea ce își doresc, livrând totul fără bătăi de cap”, a zis Ionuț Polexe. 

Sfat pentru bunica de Bright Friday

Bright Friday la PPC aduce super prețuri la energie și reduceri la produse și servicii pentru casa ta.

„O rog pe bunica ta să ne facă o vizită în magazine, să stea de vorbă cu colegii mei și să vadă ce i se potrivește. Și să nu-și facă griji: Dacă nu găsește ceva potrivit acum, de Black Friday, noi vom continua să avem produse la prețuri bune și promoții punctuale pe tot parcursul anului.

Am avut mereu prețuri competitive la energie electrică și așa va fi și în continuare. Prin urmare, îi transmit bunicii tale să-și achiziționeze ceea ce are nevoie și ceea ce i se potrivește acum, fără teama că ar putea pierde o ofertă bună. Pentru că sigur vor mai urma și altele.

Black/Bright Friday este un moment special pentru toată piața, dar noi facem astfel de reduceri destul de des”, a zis Ionuț Polexe la DC News și DC Business.

EXCLUSIV Electrocasnicele care îți mănâncă banii fără să-ți dai seama. O aplicație îți arată situația chiar din casa ta 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

