Emirates a comandat 65 de avioane Boeing 777X pentru propria flotă

Avioanele ar urma să înceapă să fie livrate în al doilea trimestru al anului 2027, iar contractul anunțat în prima zi a Salonului aeronautic de la Dubai include și 130 de motoare GE9X de la General Electric.

'Acesta este un angajament pe termen lung care susține sute de mii de locuri de muncă în producția cu valoare adăugată mare', a comentat directorul general de la Emirates, șeicul Ahmed bin Saeed Al Maktoum, într-o conferință de presă.

Compania aeriană Emirates, deținută în totalitate de Guvernul Dubaiului, era deja cel mai mare client pentru avioanele de tip Boeing 777, în condițiile în care a comandat până acum 270 de aparate Boeing 777X, la care se adaugă 10 avioane Boeing 777 cargo și 35 de avioane Boeing 787.

Emirates Airlines are acum comandate 315 aeronave Boeing cu fuselaj lat sau de cursă lungă. Compania aeriană și-a exprimat totuși nemulțumirea față de întârzierile repetate apărute la livrările de avioane 777X, care au fost deja amânate din 2025 pentru 2026.

'Unii ar putea avea îndoieli cu privire la numărul mare de comenzi de aeronave pe care le are Emirates', a declarat șeicul Ahmed bin Saeed Al Maktoum. 'Dar vă asigur că fiecare aeronavă comandată a fost integrată cu atenție în planurile de creștere ale Emirates', a adăugat el.

Emirates este cea mai profitabilă companie aeriană din lume, anunțând recent un profit semestrial de 2,9 miliarde de dolari.

La rândul său, constructorul aeronautic american Boeing se confruntă nu numai cu întârzieri la livrări, ci și cu preocupări legate de siguranță și procese în urma unei serii de accidente, inclusiv accidentul Air India din iunie, în care și-au pierdut viața 260 de persoane.

Întârzierile apărute în livrarea de avioane Boeing 777X au obligat Emirates să renoveze o mare parte din flota sa existentă, inclusiv avioanele Airbus A380, care nu mai sunt în producție, precizează Agerpres.