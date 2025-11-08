€ 5.0860
Data publicării: 12:27 08 Noi 2025

EXCLUSIV Mitul politicienilor, demontat de Adrian Negrescu: Milioane de lei de la stat pentru firme fără niciun angajat
Autor: Dana Mihai

closeup-businessmen-shaking-hands-after-successful-agreement
 

Economistul Adrian Negrescu spulberă mitul politicienilor, pentru DCNews.

Economistul Adrian Negrescu spune că legătura dintre ajutoarele de stat și crearea de locuri de muncă este un mit, multe firme primind milioane fără să angajeze pe nimeni.

"Acesta e un mit pe care îl prezintă în special politicienii atunci când vor să scoată în evidență că au dat bani de la buget unei anumite companii și că acea companie va crea lanțuri de plus valoare în economie și, în această perspectivă, să justifice practic acordarea, de multe ori cu dedicație, a acestor tipuri de ajutoare de stat.

Milioane acordate firmelor fără angajați

Nu întotdeauna ajutoarele creează locuri de muncă. Sunt foarte mulți beneficiari. Noi chiar am făcut un studiu anul trecut despre ajutoarele de stat și descopeream cu uimire faptul că sunt printre beneficiarii a zeci de milioane de lei de la bugetul de stat companii care nu aveau niciun angajat sau cel mult zece angajați. Acolo e clar că e un ajutor de stat care vine să ajute cifra de afaceri a companiei, să ajute compania să ia instalații, să dezvolte tot felul de tehnologii, să facă diverse activități, dar nu neapărat să creeze locuri de muncă.

Mai ales în lumea digitală spre care ne îndreptăm, legătura asta dintre ajutorul de stat și crearea de locuri de muncă este din ce în ce mai fragilă. Noi ar trebui – și cred că asta este viitorul – să acordăm ajutoare de stat sub forma unor credite cu dobândă subvenționată, unor linii de finanțare în anumite condiții, mai ales pentru tehnologiile astea inovative, spre digitalizare, spre tehnologii din Industrii 4.0 care nu mai au nevoie de atât de multe locuri de muncă.

Ajutoarele de stat trebuie regândite: plus valoare, nu angajări fictive

Chiar și în România au început să apară fabrici care au 2-3 angajați, dar ele produc cât producea o fabrică de pe vremea lui Ceaușescu cu sute de angajați. Mă refer aici la zona de industria confecțiilor, la zona de producție de mase plastice, chiar și la industria alimentară. Totul se tehnologizează și, din această perspectivă, noi trebuie să regândim ajutoarele de stat, din punctul meu de vedere, să nu le mai asociem neapărat cu ideea asta de locuri de muncă, ci cu crearea de plus valoare, cu crearea de lanțuri economice care să angajeze mai departe lanțuri de furnizori, rețele de transport de marfă, rețele logistice, adică să încercăm să creăm ecosisteme de business cu ajutorul acestor ajutoare de stat și să nu mai promovăm această idee absolut falsă, din punctul meu de vedere.

Că atunci când vin de la buget cu 30-40 de milioane de lei pentru o firmă cu un angajat și o cifră de afaceri din zona microîntreprinderilor, tu creezi locuri de muncă. E o falsă problemă", a explicat Adrian Negrescu, economist.

