€ 5.0845
|
$ 4.3934
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0845
|
$ 4.3934
 
DCNews Stiri Dani Mocanu, vizat de ANAF pentru evaziune fiscală de 1,6 milioane de lei - surse
Data actualizării: 19:38 11 Noi 2025 | Data publicării: 17:33 11 Noi 2025

Dani Mocanu, vizat de ANAF pentru evaziune fiscală de 1,6 milioane de lei - surse
Autor: Iulia Horovei

dani mocanu Manelistul Daniel Mocanu. Sursa foto: Dani Mocanu, Facebook
 

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a constatat un prejudiciu de peste 1,6 milioane de lei în cazul unui solist de muzică de petrecere din județul Argeș.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a constatat un prejudiciu de peste 1,6 milioane de lei în cazul unui „solist de muzică de petrecere din județul Argeș”, suspectat că ar fi comis evaziune fiscală prin intermediul mai multor firme controlate de membrii familiei. 

Solistul din Argeș despre care spune ANAF ar fi Dani Mocanu

Cântărețul ar fi chiar manelistul Dani Mocanu, potrivit surselor Digi24, condamnat la închisoare cu executare și dat în urmărire de poliție. El a fost prins luni, 10 noiembrie, împreună cu fratele său, și el condamnat la închisoare cu executare, în Napoli, Italia.

CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV Dani Mocanu a fost prins după 4 zile, dar scapă! De ce nu i se aplică legea privind evadarea

„Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) anunțǎ încheierea verificărilor în cazul unui solist de muzică de petrecere din județul Argeș. Inspectorii antifraudă au verificat cinci societăți comerciale și două persoane fizice, iar concluziile verificǎrilor indicǎ faptul cǎ acestea erau controlate și folosite de acesta pentru evitarea taxelor și impozitelor datorate către bugetul de stat”, se arată în comunicatul ANAF.

Manelistul ar fi trecut drepturile de autor pe numele firmelor familiei, prin care ar fi încasat bani din TikTok, YouTube și Facebook fără să-i declare, folosind aceste firme și pentru a deduce eronat TVA-ul mașinilor pe care le folosea personal.

„Persoana în cauzǎ cesiona drepturile de autor cu titlu gratuit către aceste societăți controlate de membrii familiei, iar societățile realizau venituri din platforme media (TikTok, YouTube, Facebook etc.), pe care le declarau incomplet sau eronat. Societățile au fost folosite, de asemenea, pentru deducerea eronată a TVA aferentă autovehiculelor utilizate de solist”, au mai adăugat reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane de lei

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a constatat implicații fiscale nedeclarate în sumă totală de 1.612.037 lei, dintre care:

  • TVA: 1.142.004 lei
  • Impozit pe profit: 164.509 lei
  • Pe dividende: 271.640 lei
  • Impozit pe venit: 20.556 lei
  • Impozit pe venitul microîntreprinderilor: 13.328 lei

Activitatea de inspecție fiscală a stabilit, de asemenea, creanțe fiscale suplimentare în sumă de 710.930 lei privind drepturile de autor.

ANAF mai adaugă că urmărește asigurarea unei corecte conformări fiscale a persoanelor care obțin venituri din activități artistice și din surse online, precum platforme de social media, conținut digital, difuzări și comunicări publice ale operelor muzicale. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dani mocanu
evaziune fiscala
manelist
anaf
condamnat
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 27 minute
Nicușor Dan atacă la CCR legea privind folosirea plajei Mării Negre
Publicat acum 46 minute
Scandalul pensiilor speciale: Cât vrea vicepreședintele CSM să încaseze magistrații
Publicat acum 47 minute
CNA: Data la care începe campania electorală pentru alegerile locale
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Absolvenții de liceu ar putea încheia studiile în doar 3 ani, cu acces direct pe piața muncii
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Actor din Squid Game, achitat într-un proces de hărțuire sexuală
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 09 Noi 2025
Proprietarul Dragonul Roșu, anunț despre Viorica Dăncilă. De ce a lipsit de la Congresul PSD
Publicat pe 10 Noi 2025
Partidul neparlamentar care atrage tinerii ca un magnet, dar nu există pentru vârstnici. Ar putea fi al doilea partid al țării
Publicat acum 10 ore si 3 minute
Raportul Draghi zguduie Bruxelles-ul: 19 lideri cer acțiune rapidă. Nicușor Dan lipsește de pe listă
Publicat pe 10 Noi 2025
Fiică de primar, răsfățată cu un Mercedes de lux și petrecere cu maneliști. "Am o singură fetiță, înțelegeți?"
Publicat pe 09 Noi 2025
Tudorel Toader o "taxează" pe Oana Gheorghiu, după mesajul dur la adresa magistraților
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close