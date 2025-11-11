Dani Mocanu, vizat de ANAF pentru evaziune fiscală de 1,6 milioane de lei - surse

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a constatat un prejudiciu de peste 1,6 milioane de lei în cazul unui „solist de muzică de petrecere din județul Argeș”, suspectat că ar fi comis evaziune fiscală prin intermediul mai multor firme controlate de membrii familiei.

Solistul din Argeș despre care spune ANAF ar fi Dani Mocanu

Cântărețul ar fi chiar manelistul Dani Mocanu, potrivit surselor Digi24, condamnat la închisoare cu executare și dat în urmărire de poliție. El a fost prins luni, 10 noiembrie, împreună cu fratele său, și el condamnat la închisoare cu executare, în Napoli, Italia.

„Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) anunțǎ încheierea verificărilor în cazul unui solist de muzică de petrecere din județul Argeș. Inspectorii antifraudă au verificat cinci societăți comerciale și două persoane fizice, iar concluziile verificǎrilor indicǎ faptul cǎ acestea erau controlate și folosite de acesta pentru evitarea taxelor și impozitelor datorate către bugetul de stat”, se arată în comunicatul ANAF.

Manelistul ar fi trecut drepturile de autor pe numele firmelor familiei, prin care ar fi încasat bani din TikTok, YouTube și Facebook fără să-i declare, folosind aceste firme și pentru a deduce eronat TVA-ul mașinilor pe care le folosea personal.

„Persoana în cauzǎ cesiona drepturile de autor cu titlu gratuit către aceste societăți controlate de membrii familiei, iar societățile realizau venituri din platforme media (TikTok, YouTube, Facebook etc.), pe care le declarau incomplet sau eronat. Societățile au fost folosite, de asemenea, pentru deducerea eronată a TVA aferentă autovehiculelor utilizate de solist”, au mai adăugat reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane de lei

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a constatat implicații fiscale nedeclarate în sumă totală de 1.612.037 lei, dintre care:

TVA: 1.142.004 lei

Impozit pe profit: 164.509 lei

Pe dividende: 271.640 lei

Impozit pe venit: 20.556 lei

Impozit pe venitul microîntreprinderilor: 13.328 lei

Activitatea de inspecție fiscală a stabilit, de asemenea, creanțe fiscale suplimentare în sumă de 710.930 lei privind drepturile de autor.

ANAF mai adaugă că urmărește asigurarea unei corecte conformări fiscale a persoanelor care obțin venituri din activități artistice și din surse online, precum platforme de social media, conținut digital, difuzări și comunicări publice ale operelor muzicale.