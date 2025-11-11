€ 5.0845
Dani Mocanu a fost prins după 4 zile, dar scapă! De ce nu i se aplică legea privind evadarea
Data actualizării: 15:42 11 Noi 2025 | Data publicării: 15:42 11 Noi 2025

EXCLUSIV Dani Mocanu a fost prins după 4 zile, dar scapă! De ce nu i se aplică legea privind evadarea

dani-mocanu-facebook_87625600 Sursa: Dani Mocanu, Facebook
 

Dani Mocanu și fratele său au fost prinși în Italia, lângă Napoli. Cei doi au fost condamnați definitiv pentru tentativă de omor.

Cântărețul de manele Dani Mocanu și fratele său au fost condamnați definitiv la 4 ani de închisoare în dosarul de tentativă de omor. Incidentul a avut loc în seara zilei de 18 august 2022. Aceștia, ajutați de mai mulți indivizi, au luat la bătaie alți doi bărbați, lovindu-i cu pumnii, cu picioarele și cu o rangă. Una dintre victime a suferit o fractură de craniu.

În baza mandatelor emise de instanța de judecată, polițiștii au efectuat verificări, cei doi nefiind găsiți la adresa de domiciliu. Au fost dați în urmărire internațională existând informații că au plecat din România înainte de sentință.

Dani Mocanu urmează să fie adus în țară pentru executarea pedepsei, însă situația sa juridică este una particulară.

Conform Codului penal român, articolul privind evadarea prevede că:

„Evadarea din starea legală de reținere sau de deținere se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Se consideră evadare și fapta persoanei condamnate la pedeapsa detențiunii pe viață sau la pedeapsa închisorii de a nu se prezenta la organul de poliție în vederea punerii în executare a mandatului de executare a pedepsei, în termen de șapte zile de la data rămânerii definitive a hotărârii”.

Dani Mocanu nu riscă nimic fiindcă au trecut doar patru zile


În cazul lui Dani Mocanu, reținerea a avut loc după doar patru zile, astfel că termenul legal de șapte zile nu a fost depășit. Din acest motiv, manelistul nu poate fi acuzat de evadare.

Surse din mediul juridic susțin că, în funcție de procedurile din instanța din Bari, există posibilitatea ca acesta să nu fie extrădat imediat, în cazul în care apărătorii săi invocă motive legate de procedura italiană sau de drepturile omului.

Dacă totuși va fi adus în România, apărarea ar putea susține că artistul se afla într-o excursie și nu a intenționat să se sustragă de la executarea pedepsei, încadrându-se astfel în termenul legal de prezentare.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dani mocanu
manelist
condamnare
  dani mocanu
manelist
condamnare
 
 
