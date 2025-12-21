€ 5.0896
Data actualizării: 15:34 21 Dec 2025 | Data publicării: 15:33 21 Dec 2025

Toni Neacșu spulberă referendumul lui Nicușor Dan în justiție și demiterea CSM: A luat-o razna! Nu poate face asta!
Autor: Andrei Itu

nicusor dan Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres
 

Fostul judecător CSM Toni Neacșu a criticat extrem de dur intenția președintelui Nicușor Dan de a face un referendum pe tema justiției.

Toni Neacșu afirmă că președintele Nicușor Dan nu are atribuțiile legale pentru un astfel de demers, precum nici pentru demiterea Consiliului Superior al Magistraturii.

"Președintele României nu poate face referendum în justiție și nu poate demite Consiliul Superior al Magistraturii"

"Când să-l laud și eu pe Nicușor Dan (și am avut dreptate pe fond, problemele sesizate sunt acelea de care am zis), acesta a luat-o razna! Președintele României nu poate face referendum în justiție și nu poate demite Consiliul Superior al Magistraturii.

E nebunia unui dictatoraș de operetă care și-a uitat pastilele. Chiar astăzi președintele CSM are obligația să sesizeze Curtea Constituțională cu soluționarea conflictului creat prin aceste declarații de intenții. CSM este autoritate constituțională, parte a autorității judecătorești, garantul independenței justiției și total independent față de amestecul puterii executive.", a scris Toni Neacșu, pe o rețea socială.

Referendumul pe justiție al lui Nicușor Dan

Amintim că președintele Nicușor Dan a făcut declarații, duminică de la ora 14:00, la Palatul Cotroceni. El a anunțat că va organiza un referendum în corpul magistraților prin care aceștia vor fi chestionați dacă CSM lucrează în interes public. În cazul în care rezultatul referendumului spune că CSM nu ar lucra în interesul public, toți membrii Consiliulului Suprem al Magistraturii "vor pleca urgent".

Vezi și - Nicușor Dan anunță referendum în justiție: "CSM va pleca de urgență dacă nu acționează în interes public"

nicusor dan
toni neacsu
csm
referendum justitie
