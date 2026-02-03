Crimă învăluită în mister: Doi copii autiști și părinții lor, morți în casă, alături de animalele de companie. Ce au găsit polițiștii

O crimă tulburătoare, urmată de o sinucidere, a zguduit Australia. Doi părinți și cei doi fii autiști ai acestora au fost găsiți morți în locuință, alături de animalele de companie ale familiei.

Trupurile lui Jarrod Clune, în vârstă de 50 de ani (tata), Maiwenna Goasdoue, în vârstă de 49 de ani (mama), și ale fiilor lor adolescenți Leon, în vârstă de 16 ani, și Otis, în vârstă de 14 ani, alături de trei animale de companie au fost găsite în casa lor din suburbia orașului Perth, Mosman Park, potrivit The Sun.

Bilete găsite în locuință

Ambii băieți sufereau de autism sever, non-verbal. Serviciile de urgență au fost chemate, vineri dimineață, de către o asistentă medicală care îi vizita în mod regulat pe cei doi adolescenți, după ce aceasta nu a putut contacta familia.

Ea a descoperit un bilet îngrijorător la domiciliu, care avertiza împotriva intrării în locuință, împreună cu instrucțiuni de a apela la poliție. Agenții i-au găsit pe toți cei patru membri ai familiei, împreună cu cei doi câini și o pisică, morți la fața locului.

Mister în tragedia care a zguduit Australia

Poliția a declarat că decesele nu par a fi de natură violentă și că nu au fost folosite arme. Cadavrele au fost găsite în diferite zone ale casei. Sâmbătă, a apărut un al doilea bilet. Acest lucru a ajutat poliția să concluzioneze că tragedia a fost o dublă crimă-sinucidere, biletul sugerând că părinții au decis să-și pună capăt vieții împreună. Biletul prezenta, de asemenea, planuri pentru finanțele familiei.

Totuși, există și ipoteza ca tatăl să fi plănuit crima fără ca mama să știe vreun detaliu, după ce autoritățile au regăsit, pe a doua scrisoare, o frază care ar putea susține acest lucru: „Nu toată lumea a fost de acord cu planul ăsta” - scrisul de mână i-ar aparține bărbatului, potrivit polițiștilor.

„Nu există niciun istoric de cazuri de violență familială raportate poliției”, a spus detectivul Jessica Securo, din Australia de Vest, potrivit presei locale. „Acesta este un incident tragic și devastator în care o familie și-a pierdut viața, iar impactul va fi resimțit de întreaga comunitate”, a adăugat ea.

Părinții, cunoscuți ca fiind „iubitori și dedicați”

Polițiștii au spus că ambii băieți se confruntau cu „probleme semnificative de sănătate” și consideră că familia ar fi pierdut finanțarea guvernamentală destinată sprijinirii dizabilității unuia dintre copii. Ambii băieți, precum și tatăl lor, au urmat anterior cursurile școlii Christ Church Grammar, o prestigioasă școală privată de băieți din suburbiile vestice ale orașului Perth. Otis fusese exmatriculat de la școală, în urmă cu doi ani, din cauza unui incident în care scuipase altă persoană, relatează Daily Mail.

Una dintre profesoarele băieților a declarat publicației că cineva de la școală l-a descris ca fiind un „monstru”, în fața mamei sale epuizate. Ea a spus că părinții celor doi copii păreau iubitori și dedicați, dar ar fi fost privați de somn. Băieții nu dormeau niciodată noaptea și trăgeau adesea un pui de somn la școală, a adăugat ea.

Profesoara a spus că părinții au făcut tot ce au putut pentru a-și sprijini fiii, ducându-i inclusiv la terapie și căutând ajutor profesional chiar și în Sydney.

De la tragedia devastatoare, familia și prietenii au scris mesaje pe rețelele de socializare, aducând omagii. Maddie Page, profesoara băieților pentru autism, a scris pe Facebook: „Băieții Clune vor ocupa întotdeauna un loc special în inima mea - m-au învățat să gândesc în afara tiparelor când vine vorba de lucrul cu autismul și mi-au amintit că o comunicare nu se realizează doar prin cuvinte”.

„Inima mea se simte insuportabil de grea știind că sistemul NDIS i-a dezamăgit și că au fost făcuți să simtă că nu au altă opțiune. Nu exista nimeni ca ei, iar părinții lor au fost cei mai mari și mai înverșunați susținători ai lor”, a mai punctat ea.

Citește și: Crimă șocantă în București. Un fiu și-a înjunghiat tatăl de peste 200 de ori

