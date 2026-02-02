Cetățean româno-american mort în secția de Poliție din Corabia. Explicația IPJ Olt: S-a dezechilibrat și a căzut

Un bărbat în vârstă de 68 de ani, cu dublă cetățenie română și americană, și-a pierdut viața după ce a ajuns la sediul Poliției din Corabia, județul Olt. Incidentul a avut loc sâmbătă, după ce acesta a fost oprit de un echipaj de poliție pe un drum județean, în timpul unui control de rutină. La verificarea documentelor, bărbatul le-a prezentat agenților un permis de conducere emis în Statele Unite, fără alte acte care să ateste dreptul de a conduce pe teritoriul României. În aceste condiții, polițiștii au decis să îl conducă la sediul Poliției Corabia pentru clarificări.

Pe parcursul deplasării, starea bărbatului s-ar fi înrăutățit. Potrivit informațiilor furnizate de IPJ Olt, acesta s-a simțit rău, s-a dezechilibrat și a căzut, lovindu-se la cap. Polițiștii au solicitat imediat intervenția unui echipaj medical. Cadrele de la Ambulanță au ajuns la fața locului și au încercat manevrele de resuscitare, însă bărbatul nu a mai putut fi salvat. Conform concluziilor preliminare ale medicului legist, decesul ar fi survenit în urma unui infarct miocardic acut, potrivit România TV.

Comunicatul IPJ Olt

"La data de 31 ianuarie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Corabia au oprit pentru control, pe Drumul Județean 544A, la ieșire din orașul Corabia, un autoturism condus de un bărbat de 69 de ani, cu dublă cetățenie română și americană.

Întrucât acesta a prezentat un permis de conducere emis de autoritățile din Statele Unite ale Americii, iar la momentul controlului nu au fost prezentate documente din care să rezulte dreptul de a conduce autovehicule pe teritoriul României, persoana în cauză a fost condusă la sediul Poliției orașului Corabia, în vederea efectuării unor verificări și stabilirii situației de fapt.

În timp ce se afla în sediul unității de poliție, bărbatul s-a dezechilibrat și a căzut, suferind un traumatism la nivelul capului, pierzându-și starea de conștiență.

La fața locului a intervenit un echipaj de prim ajutor, care a efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost constatat decesul acestuia.

În cauză a fost sesizat procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Corabia, care a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, urmărirea penală fiind efectuată de către procuror.

Conform concluziilor preliminare ale medicului legist, decesul bărbatului s-ar fi datorat unei insuficiențe cardio-respiratorii acute, consecința unui infarct miocardic acut", potrivit IPJ Olt.

CITEȘTE ȘI: Îi ia fața lui Trump: Maia Sandu, propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace

