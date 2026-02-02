€ 5.0950
Stiri

DCNews Stiri Cercetătoare de origine română, omagiată în Turnul Eiffel alături de marii savanți ai Franței. Cine a fost microbiologa Agnes Ullmann
Data actualizării: 16:58 02 Feb 2026 | Data publicării: 16:48 02 Feb 2026

Cercetătoare de origine română, omagiată în Turnul Eiffel alături de marii savanți ai Franței. Cine a fost microbiologa Agnes Ullmann
Autor: Andrei Itu

se-schimba-culoarea-la-turnul-eiffel_55680300 Turnul Eiffel Sursă foto: Pixbay

O specialistă în microbiologie de origine română se află printre cele 72 de cercetătoare ale căror nume vor fi omagiate în Turnul Eiffel.

Este vorba despre Agnes Ullmann, transmite sortirparis.com. La primul etaj al Turnului Eiffel din Paris este afișată o friză unde sunt gravate numele purtate de 72 de bărbaţi, cercetători, ingineri şi industriaşi francezi. Printrei sunt scriși Gustave Eiffel, Leon Foucault, Augustin Fresnel, Augustin Louis Cauchy şi Eugene Belgrand.

Savanţii care au adus onoare Franţei între 1789 şi 1889

De 130 de ani încoace, acești savanţi au adus onoare Franţei între anii 1789 şi 1889. Numele lor sunt scrise cu litere mari, aurii şi în relief și simbolizează speranţele omenirii cu referire la progresele ştiinţei la sfârşitul secolului al XIX-lea.

În curând, lor li se vor alătura 72 de cercetătoare, printre care Marie Curie, dar şi Angelique du Coudray, o obstetriciană născută în anul 1712, Yvonne Bruhat, fiziciană şi matematiciană moartă în anul 2025, însă şi Agness Ullmann, o specialistă în microbiologie de origine română.

Cine a făcut anunțul

Anunţul a fost făcut de primăriţa din Paris, săptămâna trecută. Anne Hidalgo a vorbit despre propunerile cu privire la cele 72 de nume ale unor femei savante, specialiste în astronomie, matematică, medicină, adeseori uitate de istorie. Numele lor vor fi înscrise pe Turnul Eiffel.

Agnes Ullmann (1927-2019) este o specialistă în microbiologie de origine română. Ea fost naturalizată cetăţean francez în anul 1966. Cu ajutorul lui Jacques Monod, Agnes Ullmann a fugit din Ungaria în anul 1959 şi s-a angajat la CNRS (1972-1992) şi Institutul Pasteur (1978-1996), unde a fost numită şefă de laborator în anul 1978, apoi profesoară (1983).

Agnes Ullman a scris aproape 200 de articole în publicații științifice

Agnes Ullman a scris aproximativ 200 de articole în publicaţii ştiinţifice. Ea a contribuit la diverse cursuri în care lucrările practice au un loc fundamental.

Colaboratoare apropiată a lui Jacques Monod şi cercetătoare de renume internaţional, Agnes Ullmann a contribuit pe scară largă la avântul biologiei moleculare. Lucrările sale, în special cele despre mecanismele de reglare genetică (operon lactoză) şi alosteria, s-au dovedit cruciale pentru dezvoltarea de noi tratamente şi vaccinuri. Agnes Ullman s-a interesat în special de tusea convulsivă. Ea a dezvoltat vaccinuri prin combinarea toxinei tusei convulsive modificate genetic cu fragmente antigenice.

Foto

Când a fost inițiat proiectul

Iniţiat în luna martie 2025 de Primăria din Paris, Societatea de exploatare a Turnului Eiffel (SETE) şi asociaţia Femmes & Sciences, prin acest proiect vrea să redea acestor femei "locul lor în Panteonul ştiinţific", a notat municipalitatea pariziană.

"A venit timpul să le redăm femeilor locul care le revine în Turnul Eiffel, acest monument excepţional, admirat în lumea întreagă şi proiectat de Gustave Eiffel pentru aduce un omagiu ştiinţei şi oamenilor de ştiinţă! În curând, tinerele fete care vor privi Turnul Eiffel vor putea, şi ele, să aibă ambiţia de a deveni medic, matematiciană, chimistă, bioloagă, informaticiană, ingineră, fiziciană, astrofiziciană sau specialistă în climatologie. 

Avem nevoie de cercetători şi de femei care să îşi imagineze ziua de mâine. Iată o perspectivă magnifică, ce trebuie să ne bucure pe toţi şi pe toate!", a spus primăriţa Anne Hidalgo, într-un comunicat.

Numele a 72 de femei cercetătoare vor fi gravate pe o friză în Turnul Eiffel

Proiectul are în vedere gravarea numelor celor 72 de femei cercetătoare pe o friză care va fi amplasată chiar deasupra frizei existente, la nivelul primului etaj. Lista va trebui să fie transmisă şi supusă spre aprobare membrilor unui grup de trei academii cu competenţe în aceste domenii (Ştiinţe, Medicină şi Tehnologie). 

Apoi, membrii acestor academii vor formula un aviz despre validarea oficială şi definitivă a numelor cercetătoarelor, notează Agerpres.

Ce legătură are Turnul Eiffel cu România

Urmăriți DCNews

turnul eiffel
oameni de stiinta
Agnes Ullman
x close