Data actualizării: 23:40 02 Feb 2026 | Data publicării: 22:09 02 Feb 2026

Și Portugalia vrea să interzică accesul minorilor sub 16 ani la rețelele sociale
Autor: Tiberiu Vasile

Portugalia vrea să interzică accesul minorilor sub 16 ani la rețelele sociale Imagine cu un copil care stă pe telefon. Foto: Pixabay

Și Portugalia pregătește o lege care ar interzice accesul la rețelele sociale pentru toți minorii sub 16 ani.

Portugalia ar putea interzice reţelele sociale pentru persoanele sub 16 ani, potrivit unui proiect de lege înaintat luni în Parlament, urmând astfel exemplul Australiei sau Franţei, informează AFP.

"Majoratul digital pentru acces autonom la platforme, servicii, jocuri şi aplicaţii vizate de prezenta lege este fixat la 16 ani", se spune în textul prezentat de parlamentari ai partidului guvernului de dreapta aflat la putere.

Această lege prevede de asemenea ca adolescenţii cu vârste cuprinse între 13 şi 16 ani să nu poată accede la reţelele sociale decât cu consimţământul părinţilor lor şi ca aceste platforme să fie obligate să introducă un sistem de verificare a vârstei şi autorizaţiei parentale compatibil cu softurile utilizate de administraţia portugheză.

Folosirea social media de la vârste mici poate compromite dezvoltarea socială şi cognitivă a copiilor

"Literatura specializată şi datele ştiinţifice recente au arătat că utilizarea precoce a acestor resurse, înainte de 16 ani, poate compromite dezvoltarea socială şi cognitivă normală copiilor, dovedindu-se tot mai prejudiciabilă şi provocând tot mai multă dependenţă", notează parlamentarii care au prezentat acest proiect de lege într-un text introductiv.

Dezbaterea în jurul instaurării unei majorităţi digitale s-a amplificat în Europa după ce Australia a devenit în decembrie prima ţară ce a interzis reţelele sociale pentru cei sub 16 ani.

Parlamentul francez a votat săptămâna trecută un proiect de lege ce interzice reţelele sociale pentru cei sub 15 ani, o măsură menită să protejeze sănătatea adolescenţilor, măsură susţinută de guvern.

Alături de Franţa, ţări precum Danemarca, Grecia sau Spania pledează de asemenea pentru introducerea unei interdicţii în întreaga Uniune Europeană, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: "Eu urmez". Situație șocantă după ce Eduard (13 ani), din Oradea, s-a aruncat de pe bloc. Avertismentul psihologului Leca: Se poate repeta oricând

portugalia
social media
copii
