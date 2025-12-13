€ 5.0904
Scindare în protestul din justiție: Încep să se retragă din procurori
Data publicării: 23:33 13 Dec 2025

Scindare în protestul din justiție: Încep să se retragă din procurori
Autor: Ioana Dinu

INSTANT_PROTEST_JUSTITIE_VICTORIEI_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea Protest privind justiția / NQUAM_Photos_Octav_Ganea.jpg
 

Apare prima fisură majoră în grupul magistraților care au susținut inițial protestele de pe justiție.

După ce judecătoarea Sorina Marinaș a modificat textul documentului, iar mișcarea a fost rapid „confiscată” politic de USR și tabăra Rezist, mai mulți procurori DNA încep să facă pași în spate.

Explicațiile procurorului privind scandalul din justiție

Printre aceștia se numără și Cosmin Hălălău, șeful Serviciului de Cooperare Internațională din cadrul DNA. El este unul dintre cei 25 de semnatari de la vârful Direcției care s-au solidarizat inițial cu judecătorii Raluca Moroșanu și Laurențiu Beșu. Acum spune că sprijinul său s-a limitat la ideea de unitate în magistratură, nicidecum la revendicările politice apărute ulterior.

Procurorul a explicat că nu susține protestele de stradă și nici solicitările privind demiterea unor șefi de instituții.

„I-am susținut pe cei doi judecători și acesta era textul inițial. Sper să revină textul inițial, asta este ideea. Susțin demersul inițial, aș vrea să se revină la textul inițial. Acum scopul a fost mult lărgit, nejustificat, având în vedere că atunci când te solidarizezi cu o idee – totul este să rămână acea idee nu să fie schimbată din mers”, a zis Cosmin Hălălău.

Procurorul povestește că el s-a înscris pe listele judecătoarei Sorinei Marinaș printr-un link care circulă pe Facebook, având în vedere discuțiile din sistemul judiciar.

Întrebat despre proteste, dacă le susține, procurorul DNA Cosmin Hălălău spune că ele au ajuns să fie politizate. Nici cererile protestelor, de schimbări la șefiile ÎCCJ, DNA, MJ, la care participă reprezentanți USR și susținători ai premierului Bolojan, nu sunt sunt susținute de procurorul Hălălău, conform Gândul.ro.

