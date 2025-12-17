€ 5.0923
DCNews Stiri Scandalul din Justiție, tentativă de lovitură de stat? Diana Tache: Există și o a treia grupare
Data actualizării: 14:12 17 Dec 2025 | Data publicării: 14:04 17 Dec 2025

EXCLUSIV Scandalul din Justiție, tentativă de lovitură de stat? Diana Tache: Există și o a treia grupare
Autor: Iulia Horovei

judecatori magistrati justitie A treia grupare a magistraților, dezvăluită de Diana Tache. Sursa foto: Freepik
 

Diana Tache a vorbit despre o a treia grupare din Justiție, cea formată din „cei mai mulți”.

Într-o perioadă de tensiuni maxime la nivelul Justiției și a celor care o înfăptuiesc - magistrații, jurnalista Diana Tache amintește că există o anumită categorie onestă, care își îndeplinește responsabilitățile.

„Cum vedeți lucrurile, doamna Tache? Eu sper să reușim lovitura de stat și să punem mâna pe Justiție. Nu o putem lăsa la îndemâna oricui, nu?!”, a întrebat, cu un ton ironic, analistul Bogdan Chirieac.

Diana Tache: „Nu-i nimic nou, e un episod pe care-l trăim ciclic”

„Eu aștept ca o autoritate a statului, oricare ar fi ea - că e Inspecția Judiciară trezită dintr-un somn adânc, că e Parchetul General, președinte, premier - să-mi spună că e lovitură de stat, că sunt infracțiuni la ordinea constituțională sau că e o vreo infracțiune în ceea ce e întâmplă. 

Pentru mine nu-i nimic nou, pentru că același tip de episod îl trăim ciclic: odată la ceva vreme se întâmplă - atunci când explodează tensiunile care mocnesc din sistemul judiciar. Sistem judiciar care este unit doar când vine vorba despre privilegii. Dacă ne atingem de pensii, vârste de pensionare sau alte lucruri, ia să-i vedeți: sunt toți uniți! Uniți Salvăm! Dacă ne organizăm pe chestiuni de Drept, de procedură, ca abuzuri procedurale născute din dorința excesivă de control, poziționarea la conducerea unor parchete, atunci vedem genul ăsta de manifestări. Mie nu mi se pare nimic nou, ci e momentul ăla de Nu se mai poate mai mult de atât.

Magistrații onești - a treia grupare, după cea Kovesistă și Savonistă

Și apropo de ce zicea domnul Ciuvică privind cele două grupări, eu nu cred că sunt doar gruparea Kovesistă și  gruparea Savonistă. Eu cred că este și o altă grupare: cea care nu face parte din niciuna dintre cele două: aceea a magistraților care se duc la serviciu ca să-și facă treaba. Și eu știu că-s mulți. Mai mulți și decât unii, și decât alții. Nu mă raportez la numărul de semnături sau felul în care se face numărătoarea zilele acestea, ci la acest sistem pe care nu știu neapărat dacă-l cunosc, dar cunosc, în interiorul lui, o grămadă de oameni care mai de care mai onești. Și această a treia bucată este una consistentă și care susține cumva demersul ăsta de revoltă cu privire la ce se întâmplă în sistemul judiciar.

E încrederea pe care o am în această a treia parte - a magistraților care se revoltă pentru că vor să-și facă treaba suveran, independent ș.a.m.d. Am speranță că ei vor face cumva ordine în această poveste, pentru că mi-e foarte teamă ca tot ce s-a întâmplat în ultimul an să nu rămână nesancționat. Să nu zică: Lasă, dom'le, că a trecut! Nu-i problemă, ce mai contează ce-a fost în ultimul an?! 

Pentru că ce a fost în ultimul an, cred eu, c-a fost mai greu și mai grav decât a fost în ultimii 15 ani. Mă refer la acțiunea unui actor statal, pe teritoriul României, informație de la CSAT, care a încercat să pună mâna pe independența statului suveran România”, a spus Diana Tache, jurnalistă Sursa Zilei, în cadrul emisiunii Miercurea Neagră de la DC News.

