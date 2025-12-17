€ 5.0923
|
$ 4.3442
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0923
|
$ 4.3442
 
DCNews Stiri Te-au sunat, ți-au spus pe nume și ți-au solicitat să-ți confirmi creditul? Iată ce urmează
Data actualizării: 13:36 17 Dec 2025 | Data publicării: 13:05 17 Dec 2025

Te-au sunat, ți-au spus pe nume și ți-au solicitat să-ți confirmi creditul? Iată ce urmează
Autor: Roxana Neagu

hacker laptop infractori cibernetici foto freepik Infractori cibernetici, fraudă cu credite la bancă/ foto Freepik ilustrativ
 

O aparentă fraudă a fost reactivată înainte de Crăciun. De fapt, se pare că escrocii își actualizează bazele de date.

Aparent, veți fi sunați de pe numere de telefon de mobil, banale. O persoană - NU un robot- vă va întreba numele vostru complet, se va recomanda rapid, astfel încât să nu țineți minte exact ce a spus. După ce vă veți confirma identitatea, merge mai departe, spunându-vă că a sunat pentru ca dvs. să confirmați solicitarea pentru creditul la o bancă. Recent, tot mai multe persoane au fost apelate pentru a confirma creditul la tbi Bank. 

Infractorii reali, care nu vorbesc greșit gramatical, nu sunt nici roboți

Problema este că astfel de metode nu apar în ”alertele” obișnuite ale băncilor. De exemplu, tbi Bank are o serie de alerte pe site-ul său, însă persoana care vă va suna nu va folosi în mod fals numărul de contact al băncii, nici nu va vorbi o limbă română ”stricată”, nu este cetățean străin și nici robot. 

Compania invocată în apelurile primite chiar și în trustul DCNews, respectiv tbi Bank, a publicat, pe site-ul său, următorul avertisment, printre altele: ”Dacă apelantul nu este vorbitor de limba română sau face greșeli de exprimare, dacă știi că nu ai inițiat nicio cerere de creditare sau nu este cazul să îți actualizezi datele la tbi, toate acestea sunt indicii clare că ceva este suspect”, precizând în continuare: ”Este important să nu dai curs solicitărilor de divulgare a datelor personale, indiferent de pretextul invocat de apelant. În cazul în care ești țintă unei astfel de tentative, îți recomandăm să ne contactezi imediat pentru a verifică veridicitatea apelului primit”. 

Ai confirmat ceva prin confirmarea identității? 

Dar când nu ți se cere nimic, confirmi ceva prin confirmarea propriei identități? Cu alte cuvinte, de ce ai fost sunat doar ca să-ți confirmi identitatea? De ce nu au insistat? De ce nu ți-au cerut alte date, de ce nu ți-au venit în ”ajutor”?

Tuturor ne poate fi teamă că, doar prin confirmarea propriului nume, am confirmat altceva. Ei, escrocii, se bazează pe această teamă. 

Se pare că, în această perioadă, în care te sună doar ca să confirme cine ești, indiferent din partea cui se recomandă, de la bancă, DIICOT sau Poliție - în mod fals! - își actualizează baza de date.

Așteptați-vă să fiți sunați de escrocii care vor să vă fure

Odată ce ai fost sunat acum, așteaptă-te să fii sunat, din nou, în viitor. Te vor suna de la diferite bănci, pentru a ți se spune că ți s-a confirmat un anumit credit. Sau te vor suna pentru alte metode de înșelăciune, dându-se de la Poliție sau de la DIICOT. Important este să știi că doar prin tine, mizând pe teama ta, te pot înșela. Nu scoate bani din nicio bancă la indicația lor, nu-i depune în niciun cont ”securizat”, așa cum te vor îndruma, pentru că vei depune banii, de fapt, în contul lor! 

Contactează, ulterior încercării de fraudare, banca - prin call center-ul oficial - să te asiguri că este totul în regulă și să confirmi tentativa de fraudă, apoi apelează 1911 pentru a raporta incidentul. 

Numerele de pe care veți fi sunați nu vor putea fi reapelate pentru că nu sunt reale, sunt doar ceea ce vedeți voi pe ecranul telefonului, în spatele lor existând un alt număr care vă apelează, pe care nu-l vedeți. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

credit
frauda
telefon
frauda credit
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 20 minute
Contre între Belarus și Rusia: Lukașenko spune că Ucraina a trezit „ursul adormit”, iar Zaharova îi răspunde
Publicat acum 21 minute
Moţiunea simplă împotriva ministrului Justiţiei: Când va fi votată
Publicat acum 26 minute
Răzvan Cuc și omul de afaceri Cătălin Bușe, arestați preventiv
Publicat acum 29 minute
Scandalul din Justiție. Ilie Bolojan: Pentru fapte de corupţie grave nu ar trebui să existe prescripţie
Publicat acum 33 minute
America pregătește noi sancțiuni pentru Rusia dacă Putin refuză planul de pace
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 15 Dec 2025
Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu a trecut. Daniel Zamfir: Mărturisesc că am greșit în privința doamnei ministru
Publicat pe 15 Dec 2025
Rodica Stănoiu ar fi mers la notar alături de iubitul tânăr, înainte să moară, pentru a redacta un testament
Publicat pe 16 Dec 2025
Rezultatele necropsiei în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Prima declarație publică a iubitului cu 50 de ani mai tânăr
Publicat pe 15 Dec 2025
O judecătoare din completul care a constatat calitatea de colaborator a lui Băsescu, ieșire vehementă
Publicat pe 15 Dec 2025
Reacția lui Victor Ponta, după ce PSD a decis să voteze moțiunea simplă depusă împotriva Dianei Buzoianu
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close