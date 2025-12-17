Te-au sunat, ți-au spus pe nume și ți-au solicitat să-ți confirmi creditul? Iată ce urmează

Aparent, veți fi sunați de pe numere de telefon de mobil, banale. O persoană - NU un robot- vă va întreba numele vostru complet, se va recomanda rapid, astfel încât să nu țineți minte exact ce a spus. După ce vă veți confirma identitatea, merge mai departe, spunându-vă că a sunat pentru ca dvs. să confirmați solicitarea pentru creditul la o bancă. Recent, tot mai multe persoane au fost apelate pentru a confirma creditul la tbi Bank.

Infractorii reali, care nu vorbesc greșit gramatical, nu sunt nici roboți

Problema este că astfel de metode nu apar în ”alertele” obișnuite ale băncilor. De exemplu, tbi Bank are o serie de alerte pe site-ul său, însă persoana care vă va suna nu va folosi în mod fals numărul de contact al băncii, nici nu va vorbi o limbă română ”stricată”, nu este cetățean străin și nici robot.

Compania invocată în apelurile primite chiar și în trustul DCNews, respectiv tbi Bank, a publicat, pe site-ul său, următorul avertisment, printre altele: ”Dacă apelantul nu este vorbitor de limba română sau face greșeli de exprimare, dacă știi că nu ai inițiat nicio cerere de creditare sau nu este cazul să îți actualizezi datele la tbi, toate acestea sunt indicii clare că ceva este suspect”, precizând în continuare: ”Este important să nu dai curs solicitărilor de divulgare a datelor personale, indiferent de pretextul invocat de apelant. În cazul în care ești țintă unei astfel de tentative, îți recomandăm să ne contactezi imediat pentru a verifică veridicitatea apelului primit”.

Ai confirmat ceva prin confirmarea identității?

Dar când nu ți se cere nimic, confirmi ceva prin confirmarea propriei identități? Cu alte cuvinte, de ce ai fost sunat doar ca să-ți confirmi identitatea? De ce nu au insistat? De ce nu ți-au cerut alte date, de ce nu ți-au venit în ”ajutor”?

Tuturor ne poate fi teamă că, doar prin confirmarea propriului nume, am confirmat altceva. Ei, escrocii, se bazează pe această teamă.

Se pare că, în această perioadă, în care te sună doar ca să confirme cine ești, indiferent din partea cui se recomandă, de la bancă, DIICOT sau Poliție - în mod fals! - își actualizează baza de date.

Așteptați-vă să fiți sunați de escrocii care vor să vă fure

Odată ce ai fost sunat acum, așteaptă-te să fii sunat, din nou, în viitor. Te vor suna de la diferite bănci, pentru a ți se spune că ți s-a confirmat un anumit credit. Sau te vor suna pentru alte metode de înșelăciune, dându-se de la Poliție sau de la DIICOT. Important este să știi că doar prin tine, mizând pe teama ta, te pot înșela. Nu scoate bani din nicio bancă la indicația lor, nu-i depune în niciun cont ”securizat”, așa cum te vor îndruma, pentru că vei depune banii, de fapt, în contul lor!

Contactează, ulterior încercării de fraudare, banca - prin call center-ul oficial - să te asiguri că este totul în regulă și să confirmi tentativa de fraudă, apoi apelează 1911 pentru a raporta incidentul.

Numerele de pe care veți fi sunați nu vor putea fi reapelate pentru că nu sunt reale, sunt doar ceea ce vedeți voi pe ecranul telefonului, în spatele lor existând un alt număr care vă apelează, pe care nu-l vedeți.