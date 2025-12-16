€ 5.0920
Patru români, condamnați pentru abuz sexual asupra minorilor în Anglia, alături de un albanez
Data actualizării: 11:18 16 Dec 2025 | Data publicării: 11:11 16 Dec 2025

Patru români, condamnați pentru abuz sexual asupra minorilor în Anglia, alături de un albanez
Autor: Iulia Horovei

romani arestati in uk Patru români (foto), arestați în Marea Britanie. Alături de ei a fost arestat și un albanez. Sursa foto: Northumbria Police
 

Patru români și un albanez au fost condamnați în Anglia pentru infracțiuni sexuale asupra minorilor.

Cinci bărbați, dintre care patru români, au fost închiși pentru infracțiuni sexuale împotriva minorilor în orașul Gateshead, Anglia.

De ce au fost acuzați bărbații

Timp de aproape patru decenii, bărbații au fost implicați într-o serie de infracțiuni sexuale împotriva copiilor în Gateshead. Poliția Northumbria a lansat o operațiune ca răspuns la rapoartele privind infracțiunile împotriva a șase victime între 2014 și 2019. 

Ancheta a descoperit exploatarea mai multor minore, cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani, cele mai grave acuzații constând în violuri multiple. Anchetele au dus la arestarea a șase bărbați în 2019 și 2020, care locuiau cu toții în apropiere unii de alții, în Gateshead, la momentul infracțiunii. 

Ulterior, aceștia au fost acuzați de un total de 42 de infracțiuni și au apărut pentru prima dată în instanță în iulie anul trecut. În urma unui proces de opt săptămâni la Newcastle Crown Court, cinci bărbați - patru români și un albanez - au fost găsiți vinovați de 31 dintre capete de acuzare în octombrie. Un al șaselea bărbat a fost găsit nevinovat pentru toate acuzațiile cu care s-a confruntat.

Ștefan Ciuraru, Codrin Dura, Bogdan Gugiuman, Leonard Păun, arestați în Anglia. Sursa foto: Northumbria Police

Ștefan Ciuraru, Codrin Dura, Bogdan Gugiuman, Leonard Păun, arestați în Anglia. Sursa foto: Northumbria Police 

Cât trebuie să stea bărbații după gratii

Ștefan Ciuraru, Codrin Dura, Bogdan Gugiuman, Leonard Păun și Klaudio Aleksiu au apărut în fața aceleiași instanțe, unde au fost condamnați la următoarele: Ciuraru, în vârstă de 23 de ani, din Brinkburn Avenue, Gateshead, a fost găsit vinovat de patru capete de acuzare de agresiune sexuală, activitate sexuală cu un minor și provocarea sau incitarea unui minor la activități sexuale. A fost condamnat la 18 luni de închisoare.

Dura, în vârstă de 27 de ani, din Ripon Street, Gateshead, a fost găsit vinovat de patru capete de acuzare de viol, patru capete de acuzare de activitate sexuală cu un minor, șantaj, tentativă de viol, agresiune sexuală gravă, furnizarea unui drog de clasa A și aranjarea sau facilitarea comiterii unei infracțiuni sexuale împotriva unui minor. A fost condamnat la 13 ani de închisoare.

Gugiuman, în vârstă de 44 de ani, din Westbourne Avenue, Gateshead, a fost găsit vinovat de trei capete de acuzare de viol și furnizare de droguri de clasa A. El a fost condamnat la 14 ani de închisoare.

Păun, în vârstă de 24 de ani, din Windsor Avenue, Gateshead, a fost găsit vinovat de cinci capete de acuzare de viol, două capete de acuzare de aranjare sau facilitare a comiterii unei infracțiuni sexuale împotriva unui minor, activitate sexuală cu un minor, agresiune sexuală, furnizare de droguri de clasa A, distribuire de fotografii ale unui minor. El a fost condamnat la cinci ani și o lună de închisoare.

Aleksiu, în vârstă de 28 de ani, din Church Terrace, Windsor, a fost găsit vinovat de viol. A fost condamnat la șase ani de închisoare.

Klaudio Aleksiu, cetățean albanez arestat în Anglia, alături de alți patru români. Sursa foto: Northumbria Police

Klaudio Aleksiu, cetățean albanez arestat în Anglia, alături de alți patru români. Sursa foto: Northumbria Police

Condamnarea a ținut cont de faptul că Aleksiu, Dura și Păun erau cu toții minori în momentul comiterii infracțiunii.

Inspectorul-șef Graeme Barr, ofițer de anchetă superior din cadrul Poliției Northumbria, a declarat: „În primul rând, aș dori să aduc un omagiu calmului și demnității victimelor din acest caz și să le mulțumesc. Aceasta a fost o anchetă complexă care a necesitat timp pentru a fi reconstituită și stabilită amploarea oribilei infracțiuni. Fetelor le-a fost răpită copilăria în cele mai crude moduri de către prădători care le-au vizat ca membri vulnerabili ai comunității noastre. Datorită curajului lor incredibil acum, ca tinere femei, agresoarele au fost aduse în fața justiției. Victimelor li se va oferi în continuare sprijin și sper că sentința de astăzi le va oferi o formă de încheiere și le va permite să-și continue viața”.

„Încurajăm pe oricine a fost victima oricărei forme de abuz - indiferent când a avut loc - să se prezinte. Dorim ca mesajul nostru să fie clar - suntem aici pentru voi. Vă vom asculta și vă vom trata cu empatie, compasiune și respect. Oricine a fost victimă a unui abuz sexual de orice formă poate contacta poliția trimițând un mesaj direct pe rețelele de socializare sau utilizând formularele „Raportează” sau funcția de chat live de pe site-ul nostru web. Pentru cei care nu pot contacta poliția în acest mod, vă rugăm să sunați la 101”, a mai adăugat acesta.

