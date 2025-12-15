Muzeul Luvru, în pericol de închidere din cauza grevei angajaților

Sindicatele de la muzeul Luvru din Paris, afectat de criză, vor intra luni, 15 decembrie, în grevă pentru a cere renovări urgente și creșteri ale personalului și pentru a protesta împotriva creșterii prețurilor biletelor pentru majoritatea vizitatorilor din afara UE, inclusiv turiștii britanici și americani.

Angajații muzeului, pregătiți de grevă

Cel mai vizitat muzeu din lume, care a avut câteva luni dificile după jaful de proporții din luna octombrie, s-ar putea confrunta cu zile de închidere parțială sau totală într-una dintre cele mai aglomerate perioade ale anului, dacă mulți dintre cei 2.100 de angajați ai săi votează pentru continuarea grevei.

Muzeul este încă afectat de furtul din 19 octombrie, când o bandă formată din patru persoane a atacat muzeul în timpul zilei, furând bijuteriile coroanei franceze în valoare de 88 de milioane de euro în doar șapte minute. Patru bărbați au fost arestați și puși sub investigație, dar bijuteriile nu au fost găsite. O anchetă a Senatului publicată săptămâna trecută a relatat că hoții au evadat cu doar 30 de secunde înainte ca poliția să sosească, invocând camere defecte, echipamente învechite, camere de control cu ​​personal insuficient și o coordonare deficitară care inițial a trimis poliția în locația greșită.

Luna trecută, Luvru a anunțat, de asemenea, închiderea temporară a birourilor unor angajați și a unei galerii publice din cauza grinzilor slăbite ale podelei.

Cerințele angajaților

Pentru angajați, incidentul de mare amploare a determinat îngrijorări de lungă durată conform cărora aglomerația și personalul insuficient subminau securitatea și condițiile de muncă la un muzeu care primește milioane de vizitatori în fiecare an. Aceste tensiuni au ieșit la iveală în iunie, când sindicaliștii au oprit activitatea muzeului. Vizitatorii cu bilete cu program fix așteptau la cozi lungi afară, întrucât ușile nu se deschideau - o imagine care a răsunat pe rețelele de socializare și a subliniat cât de fragile deveniseră operațiunile instituției.

Sindicatele spun că discuțiile cu guvernul au făcut progrese, dar rămân incomplete. Separat, Ministerul Culturii a declarat duminică că l-a însărcinat pe Philippe Jost, care a supravegheat reconstrucția Notre-Dame de Paris, cu misiunea de a propune o reorganizare profundă a muzeului în urma constatărilor unei anchete administrative. Trei runde de discuții de săptămâna trecută au produs „progrese destul de importante” în ceea ce privește promisiunile de angajări suplimentare cu normă întreagă și creșterea finanțării de stat, a declarat pentru Associated Press Alexis Fritche, secretarul general al secției culturale a sindicatului CFDT. Însă propunerile trebuie confirmate în scris și nu îndeplinesc încă toate cerințele, a spus el.

Citește și: Palatul Versailles își majorează tarifele pentru cetățenii non-europeni