€ 5.0904
|
$ 4.3406
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0904
|
$ 4.3406
 
DCNews Stiri Muzeul Luvru, în pericol de închidere din cauza grevei angajaților
Data actualizării: 10:06 15 Dec 2025 | Data publicării: 10:03 15 Dec 2025

Muzeul Luvru, în pericol de închidere din cauza grevei angajaților
Autor: Iulia Horovei

Muzeul Luvru jefuit Muzeul Luvru din Paris riscă să fie închis din cauza grevei angajaților. Foto: Pixabay
 

Cel mai vizitat muzeu din lume riscă să fie închis, în această săptămână, din cauza grevei angajaților.

Sindicatele de la muzeul Luvru din Paris, afectat de criză, vor intra luni, 15 decembrie, în grevă pentru a cere renovări urgente și creșteri ale personalului și pentru a protesta împotriva creșterii prețurilor biletelor pentru majoritatea vizitatorilor din afara UE, inclusiv turiștii britanici și americani.

Angajații muzeului, pregătiți de grevă

Cel mai vizitat muzeu din lume, care a avut câteva luni dificile după jaful de proporții din luna octombrie, s-ar putea confrunta cu zile de închidere parțială sau totală într-una dintre cele mai aglomerate perioade ale anului, dacă mulți dintre cei 2.100 de angajați ai săi votează pentru continuarea grevei.

Muzeul este încă afectat de furtul din 19 octombrie, când o bandă formată din patru persoane a atacat muzeul în timpul zilei, furând bijuteriile coroanei franceze în valoare de 88 de milioane de euro în doar șapte minute. Patru bărbați au fost arestați și puși sub investigație, dar bijuteriile nu au fost găsite. O anchetă a Senatului publicată săptămâna trecută a relatat că hoții au evadat cu doar 30 de secunde înainte ca poliția să sosească, invocând camere defecte, echipamente învechite, camere de control cu ​​personal insuficient și o coordonare deficitară care inițial a trimis poliția în locația greșită. 

Luna trecută, Luvru a anunțat, de asemenea, închiderea temporară a birourilor unor angajați și a unei galerii publice din cauza grinzilor slăbite ale podelei.

Cerințele angajaților

Pentru angajați, incidentul de mare amploare a determinat îngrijorări de lungă durată conform cărora aglomerația și personalul insuficient subminau securitatea și condițiile de muncă la un muzeu care primește milioane de vizitatori în fiecare an. Aceste tensiuni au ieșit la iveală în iunie, când sindicaliștii au oprit activitatea muzeului. Vizitatorii cu bilete cu program fix așteptau la cozi lungi afară, întrucât ușile nu se deschideau - o imagine care a răsunat pe rețelele de socializare și a subliniat cât de fragile deveniseră operațiunile instituției. 

Sindicatele spun că discuțiile cu guvernul au făcut progrese, dar rămân incomplete. Separat, Ministerul Culturii a declarat duminică că l-a însărcinat pe Philippe Jost, care a supravegheat reconstrucția Notre-Dame de Paris, cu misiunea de a propune o reorganizare profundă a muzeului în urma constatărilor unei anchete administrative. Trei runde de discuții de săptămâna trecută au produs „progrese destul de importante” în ceea ce privește promisiunile de angajări suplimentare cu normă întreagă și creșterea finanțării de stat, a declarat pentru Associated Press Alexis Fritche, secretarul general al secției culturale a sindicatului CFDT. Însă propunerile trebuie confirmate în scris și nu îndeplinesc încă toate cerințele, a spus el.

Citește și: Palatul Versailles își majorează tarifele pentru cetățenii non-europeni

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

luvru
muzeu
greva
franta
paris
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Slujbe de pomenire pentru eroii Revoluției din decembrie 1989
Publicat acum 24 minute
Un mare producător auto își închide pentru prima dată o fabrică în 88 de ani de istorie
Publicat acum 33 minute
Cât vin beau oamenii care trăiesc până la 100 de ani? Unul dintre secretele vitalității în 'Zonele Albastre'
Publicat acum 46 minute
Mai mulți europarlamentari români, blocați în avion, pe Aeroportul Strasbourg. "Am fost anunțați că e o alertă cu bombă"
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Alertă la Chișinău. MAE: Moldovenii din Rusia pot fi trimiși pe frontul din Ucraina. Vladimir Putin, decret prezidențial
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Dec 2025
Mircea Badea, întrebare-cheie pentru „judecătoarea eroină” Raluca Moroșanu
Publicat acum 17 ore si 28 minute
Dan Diaconescu, dezvăluiri despre judecătoarea Raluca Moroșanu: Aveam vocea asta în creier, mi-a marcat 12 ani
Publicat pe 13 Dec 2025
Se modifică plata pentru medicii de familie. Președintele CNAS: Munca activă și prevenția, criterii definitorii pentru finanțare
Publicat acum 14 ore si 45 minute
PSD a decis cum votează la moțiunea împotriva ministrului Diana Buzoianu
Publicat pe 13 Dec 2025
Băuturile care pot declanșa AVC chiar de la prima doză. Avertismentul Monicăi Pop
 
un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

fisura in cetatea lui maghiara e mare de ce problema lui orban nu sunt cei 50 000 de oameni din strada ci ca a pierdut controlul Fisura în cetatea ungară e tot mai mare. De ce problema lui Orban nu sunt cei 50.000 de oameni din stradă ci că a pierdut controlul

de Tudor Curtifan

drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close