Tot ce trebuie să știi despre jaful de la Luvru. Hoții au luat bijuteriile în doar 4 minute

Muzeul Luvru din Paris a fost închis și luni, în timp ce poliția investighează jaful spectaculos comis în doar 4 minute duminică dimineața, 19 octombrie, care a vizat bijuteriile de neprețuit ale coroanei Franței.

Hoții, înarmați cu scule electrice, au pătruns în cel mai vizitat muzeu din lume în plină zi, apoi au fugit pe scutere cu opt bijuterii extrem de valoroase, amintește BBC.

Ce se știe despre jaf

Potrivit informațiilor, hoții ar fi ajuns la ora locală 09:30, la scurt timp după deschiderea muzeului pentru public.

Patru suspecți au venit cu o platformă mecanică montată pe vehicul, pentru a pătrunde în Galeria lui Apollo, printr-un balcon situat lângă Sena.

Imagini de la fața locului arată o scară sprijinită de o fereastră de la primul etaj. Doi dintre hoți au intrat tăind geamul cu scule electrice.

Aceștia i-au amenințat pe paznici, care au evacuat clădirea, apoi au spart geamurile a două vitrine ce conțineau bijuterii.

Cum a avut loc cel mai șocant furt din Franța

Un raport preliminar arată că o treime dintre sălile din zona jefuită nu aveau camere de supraveghere, potrivit presei franceze.

Poliția spune că hoții au stat în interior doar patru minute, plecând pe două scutere care îi așteptau afară la ora 09:38.

„Este un episod foarte dureros pentru Franța”, a declarat Natalie Goulet, membră a comisiei de finanțe din Senatul francez.

„Suntem cu toții dezamăgiți și furioși”, a spus ea, adăugând că „este greu de înțeles cum s-a putut întâmpla atât de ușor”.

Goulet a declarat pentru BBC că alarma locală a galeriei era defectă și că „trebuie să așteptăm ancheta pentru a afla dacă alarma fusese dezactivată”.

Ministerul Culturii a precizat că alarmele generale ale muzeului au funcționat, iar personalul a urmat procedurile, contactând forțele de securitate și protejând vizitatorii.

Hoții au încercat să incendieze vehiculul cu care au venit, dar un angajat al muzeului a intervenit la timp și a împiedicat acest lucru.

Declarațiile oficialilor

Ministrul Culturii din Franța, Rachida Dati, a spus pentru TF1 că imaginile de pe camere îi arată pe hoții mascați intrând „calm” și spărgând vitrinele cu bijuterii. Nimeni nu a fost rănit.

Ea i-a descris pe hoți drept „experimentați”, cu un plan bine pregătit de a fugi pe două scutere.

Aproximativ 60 de anchetatori lucrează acum la acest caz, iar procurorii cred că hoții au acționat la comanda unei organizații criminale. Polițiștii caută acum patru suspecți și analizează imaginile video suprinse de camerele de supraveghere din oraș pentru a-și da seama unde au fugit aceștia.

Ce bijuterii au fost furate

Autoritățile spun că au fost sustrase opt piese, printre care diademe, coliere, cercei și broșe, toate din secolul al XIX-lea, care au aparținut familiei regale sau imperiale franceze.

Ministerul Culturii a precizat că printre obiectele furate se află:

o tiară și o broșă ale împărătesei Eugénie, soția lui Napoleon al III-lea;

un colier și o pereche de cercei cu smaralde care au aparținut împărătesei Marie Louise;

o tiară, un colier și un cercel din setul cu safire al reginei Marie-Amélie și reginei Hortense;

o broșă numită „Broșa-relicvar”.

Bjuteriile au mii de diamante și pietre prețioase.

Coroana împărătesei Eugénie a fost găsită ulterior deteriorată, pe traseul de fugă al hoților – probabil scăpată din greșeală.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a descris bijuteriile drept „neprețuite” și „de o valoare patrimonială inestimabilă”.

Deși se speră că bijuteriile vor fi recuperate, Chris Marinello, directorul Art Recovery International, a declarat că hoții vor încerca probabil să distrugă piesele originale: „Nu le vor păstra intacte. Le vor dezmembra, vor topi metalul, vor lua pietrele și vor ascunde urmele crimei”.

Muzeul încă este închis

Luvru a rămas închis și luni, cât timp continuă investigațiile. Pe site-ul muzeului se menționează că vizitatorii care au cumpărat bilete vor primi automat banii înapoi.

Polițiști și agenți de securitate păzeau luni celebra piramidă de sticlă de la intrare, iar bariere metalice au fost ridicate în zonă. Nu a fost anunțată o dată de redeschidere, dar cum marțea muzeul este oricum închis, cea mai apropiată zi posibilă ar fi miercuri.

Reacții politice

Jaful a provocat un val de reacții în Franța. Președintele Emmanuel Macron l-a numit „un atac asupra istoriei” Franței.

Liderul partidului Rassemblement National, Jordan Bardella, a spus că este „o umilință intolerabilă”, iar Marine Le Pen a declarat că jaful este „o rană adâncă în sufletul francezilor”.

Alte jafuri similare

Printre alte jafuri similare îl putem menționa pe cel din 1911, când un angajat italian al muzeului a furat Mona Lisa, ascunzând tabloul sub haină. Opera a fost recuperată după doi ani.

În 1998, tabloul Le Chemin de Sèvres de Camille Corot a fost furat și nu a mai fost găsit niciodată.

În plus, important de menționat este că în ultima perioadă și alte muzee franceze au fost vizate de hoți: