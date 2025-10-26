€ 5.0835
|
$ 4.3789
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 14:08 26 Oct 2025 | Data publicării: 12:57 26 Oct 2025

Doi suspecți arestați în cazul furtului de la Luvru: Încercau să fugă din Franța
Autor: M.C

jaf luvru Foto: Pixabay
 

Doi suspecți arestați în cazul jafului de 88 de milioane de euro de la Luvru.

Doi bărbați suspectați că au participat la impresionantul furt de bijuterii de la Muzeul Luvru, comis pe 19 octombrie la Paris, au fost arestați sâmbătă seara și plasați în arest preventiv, au declarat duminică două surse apropiate anchetei, confirmând informații apărute în presa franceză, transmite AFP.

Potrivit publicațiilor Le Parisien și Paris Match, unul dintre suspecți a fost prins pe Aeroportul Charles-de-Gaulle, în timp ce se pregătea să se îmbarce într-un avion cu destinație externă. Al doilea a fost reținut la scurt timp, în regiunea pariziană.

Cei doi sunt acuzați de furt organizat și conspirație criminală. Ancheta vizează un grup de patru persoane care ar fi pus la cale jaful în care au dispărut opt bijuterii din colecția coroanei franceze, evaluate la aproximativ 88 de milioane de euro.

Potrivit anchetatorilor, atacul s-a derulat în jurul orei 9:30, în dimineața de 19 octombrie. Hoții au folosit un motostivuitor pentru a amplasa o nacelă la baza muzeului, în centrul Parisului, iar doi dintre ei s-au urcat în galeria unde erau expuse bijuteriile. După ce au spart o fereastră și vitrinele, au fugit pe două scutere de mare putere. Întreaga operațiune a durat mai puțin de opt minute.

Investigația este coordonată de Brigada de Luptă împotriva Criminalității (BRB) și de Oficiul Central pentru Combaterea Traficului de Bunuri Culturale (OCBC), care au mobilizat aproximativ o sută de anchetatori pentru a da de urma celorlalți membri ai comandoului și a recupera bijuteriile dispărute.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

luvru
jaf
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Furt ca în filme la Balş. Un bărbat a furat o maşină de poliţie chiar din curtea secţiei
Publicat acum 7 minute
"Ce vrem, pericol sau siguranţă?". Titi Aur analizează limitele de viteză de pe şoselele din România
Publicat acum 15 minute
Probleme mari cu gripa aviară în Germania. Peste 400.000 de animale au fost deja sacrificate
Publicat acum 24 minute
Slujba de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului. Ce nu s-a văzut la TV
Publicat acum 32 minute
Moșteanu explică cum a evitat armata: Am lălăit-o cu școala până în 2005. Apoi au tras unii și alții de mine să vin să lucrez
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Oct 2025
Moment emoționant la Vocea României: Alessia Pop i-a lăsat pe jurați fără cuvinte / video
Publicat pe 24 Oct 2025
Nicușor Dan, răspuns la o problemă ridicată de Mircea Badea
Publicat pe 25 Oct 2025
Reacţia lui Ilie Bolojan după ce a fost huiduit la Carei, de Ziua Armatei
Publicat pe 24 Oct 2025
Vine războiul?! De ce vrea să plece Carrefour tocmai din România și Polonia
Publicat pe 25 Oct 2025
Medicamentul care poate proteja corpul de cancer. Nu știai asta despre el
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close