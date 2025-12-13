România TV și Asociația DAR, la Vatican. Cristina Herea, momente emoționante alături de Papa Leon al XIV

În această perioadă, Vaticanul este gazda unor evenimente culturale la nivel mondial. Reunește diplomați, politicieni și oameni de afaceri.



Printre invitații Sanctității Sale, Papa Leon al XIV, s-a numărat și Cristina Herea, jurnalistă Romania TV, cunoscută și pentru activitatea sa umanitara, spre ajutorarea mamelor abuzate și a copiilor din familii defavorizate.



Dincolo de concertele restrânse, la care participă însăși Sanctitatea Sa, Papa Leon are și audiențe personale cu invitații săi. De un astfel de moment s-a bucurat și jurnalista Cristina Herea, care a primit binecuvântarea Papei și a reușit să împărtășească atât din activitatea de jurnalist, cât și să povestească despre misiunea asociației pe care o conduce. În prezent, asociația fondată de jurnalista renovează integral secția de pediatrie a unui spital Municipal, unde lunar se tratează 2000 de copii.

Mesajul Cristinei Herea de la Vatican



„O adevărată binecuvântare să mă aflu la evenimentele organizate în aceasta perioadă de Vatican, prin amabilitatea Sanctității Sala, Papa Leon. Am împărtășit Sfințenie Sale atât din misiunea televiziunii pe care o reprezint, România TV, cât și despre activitatea pe care o derulăm la Asociația DAR, de ajutorare a mamelor abuzate și a copiilor din familii nevoiașe. Sfântul Părinte a îndreptat o binecuvântare către toți!



Și nu în ultimul rând, i-am cerut să înalțe o rugăciune spre Cer pentru fetița mea și pentru părinții mei, ei sunt familia mea!", a declarat Cristina Herea.



Jurnalista a participat și la Concertul de Crăciun, din incinta Vaticanului, deschis de însuși Papa Leon, prin rugăciune.

