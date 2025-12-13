€ 5.0904
Stiri

DCNews Stiri Macron iese la rampă și pune condiții americanilor, înainte de orice concesie teritorială în Ucraina
Data publicării: 10:23 13 Dec 2025

Macron iese la rampă și pune condiții americanilor, înainte de orice concesie teritorială în Ucraina
Autor: Ioan-Radu Gava

macron umilit de trump Foto: Agerpres
 

Europenii le cer „garanţii de securitate“ americanilor înainte de orice concesie teritorială pe care Ucraina ar urma să o facă.

Europenii şi ucrainenii le cer Statelor Unite să aducă garanţii de securitate înainte de orice negociere teritorială în estul Ucrainei ocupat de ruşi, a declarat vineri seară preşedinţia franceză, potrivit AFP, Reuters și Agerpres.

Este nevoie de o vizibilitate deplină privind garanţiile de securitate pe care europenii şi americanii le pot da ucrainenilor înainte de orice discuţie despre chestiunile teritoriale contencioase, a spus un consilier al preşedintelui Emmanuel Macron.

Merz: Propunerea de concesii teritoriale pentru Ucraina a ajuns la Trump

Foto: Agerpres/ Zelenski - Trump. Ucraina ar fi acceptat acordul de pace

Potrivit preşedinţiei franceze, ucrainenii nu au făcut niciun acord teritorial.

Ucrainenii nu au făcut niciun acord privind teritoriile, nu au în vedere astăzi un acord privind teritoriile şi nu au în vedere nicio zonă demilitarizată, a insistat consilierul citat.

ucraina
europa
sua
razboi
emmanuel macron
