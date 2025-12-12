€ 5.0904
|
$ 4.3406
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0904
|
$ 4.3406
 
DCNews Stiri ANAF înăsprește regulile pentru împrumuturile dintre firme și asociați
Data publicării: 15:38 12 Dec 2025

ANAF înăsprește regulile pentru împrumuturile dintre firme și asociați
Autor: Ioana Dinu

România, pe primul loc în UE la gap de TVA. Pierderi uriașe pentru buget FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
 

Reforma fiscală pentru 2026 aduce schimbări în modul în care firmele se pot finanța prin împrumuturi interne.

Împrumuturile dintre societăți și asociații lor și transferurile în interiorul grupurilor de firme vor fi supuse unor restricții mai mari și unui control fiscal mult mai strict.


Această zonă a fost considerată ani la rând una dintre cele mai vulnerabile din punct de vedere fiscal. A fost utilizată frecvent pentru finanțări informale, disimularea dividendelor, mutarea banilor fără impozitare sau acoperirea pierderilor. Noul cadru legislativ urmărește închiderea acestor „portițe” și schimbă fundamental regulile jocului, conform DC BUSINESS.


Măsurile vor avea un impact mai ales asupra IMM-urilor, firmelor de familie și companiilor mici din servicii, comerț, transport, construcții sau agricultură, unde împrumuturile între asociat și firmă reprezintă principala sursă de finanțare.


Împrumuturile asociat-firmă, limitate în ambele sensuri


Pentru prima dată, legislația tratează cu aceeași suspiciune fiscală atât împrumuturile acordate de asociați firmelor, cât și pe cele acordate de firme asociaților.


1. Împrumuturi acordate firmei de către asociat


Acestea vor fi permise doar în condiții stricte documentație completă și justificare economică reală, limitări de valoare, dobânzi aliniate la nivelul pieței, posibilitatea notificării sau raportării către ANAF.


2. Împrumuturi acordate de firmă către asociat


Aceste tranzacții sunt considerate cu risc fiscal ridicat vor fi atent analizate și justificate, termenii contractuali și dobânzile vor fi verificați, sumele semnificative pot fi reclasificate drept dividende mascate.

CITIȚI PE LARG PE DC BUSINESS.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

anaf
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 24 minute
Pedepse cu închisoarea pentru cei care încalcă sancțiuni internaționale. Nouă lege promulgată de Nicușor Dan
Publicat acum 26 minute
Noi fotografii cu Trump, înconjurat de femei, din arhiva infractorului sexual Epstein
Publicat acum 28 minute
Judecătorul care a apărut în documentarul Recorder, Laurenţiu Ionel Beşu, cere CSM să fie numit procuror
Publicat acum 56 minute
Hotelul Simonei Halep, fără turiști de Anul Nou. La ce reducere a apelat pentru Revelion
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Liceeni ar putea învăța despre Mineriada din 1990. Proiect în Parlament
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 21 ore si 13 minute
Criză în justiție, după investigația Recorder. Convingerea lui Tudorel Toader - precizare importantă despre Laura Codruța Kovesi
Publicat pe 11 Dec 2025
Cine e Raluca Moroșanu, judecătoarea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București / video
Publicat pe 10 Dec 2025
Cristian Ghinea, derapaj grav: Limbaj suburban din partea senatorului USR
Publicat pe 10 Dec 2025
Impozite locale și pentru persoanele cu handicap în 2026. Numărul lor se ridică la 957.000. Ilie Bolojan acuză facilități în exces
Publicat pe 11 Dec 2025
Elena Cristian arată dedesubturile scandalului din justiție: Scenariul a fost scris, încep filmările
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close