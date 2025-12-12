ANAF înăsprește regulile pentru împrumuturile dintre firme și asociați

Împrumuturile dintre societăți și asociații lor și transferurile în interiorul grupurilor de firme vor fi supuse unor restricții mai mari și unui control fiscal mult mai strict.



Această zonă a fost considerată ani la rând una dintre cele mai vulnerabile din punct de vedere fiscal. A fost utilizată frecvent pentru finanțări informale, disimularea dividendelor, mutarea banilor fără impozitare sau acoperirea pierderilor. Noul cadru legislativ urmărește închiderea acestor „portițe” și schimbă fundamental regulile jocului, conform DC BUSINESS.



Măsurile vor avea un impact mai ales asupra IMM-urilor, firmelor de familie și companiilor mici din servicii, comerț, transport, construcții sau agricultură, unde împrumuturile între asociat și firmă reprezintă principala sursă de finanțare.



Împrumuturile asociat-firmă, limitate în ambele sensuri



Pentru prima dată, legislația tratează cu aceeași suspiciune fiscală atât împrumuturile acordate de asociați firmelor, cât și pe cele acordate de firme asociaților.



1. Împrumuturi acordate firmei de către asociat



Acestea vor fi permise doar în condiții stricte documentație completă și justificare economică reală, limitări de valoare, dobânzi aliniate la nivelul pieței, posibilitatea notificării sau raportării către ANAF.



2. Împrumuturi acordate de firmă către asociat



Aceste tranzacții sunt considerate cu risc fiscal ridicat vor fi atent analizate și justificate, termenii contractuali și dobânzile vor fi verificați, sumele semnificative pot fi reclasificate drept dividende mascate.

