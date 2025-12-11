€ 5.0898
Stiri

Alimente care te fac să te simți și mai rău când ești răcit. Ce să mănânci pentru a te vindeca mai repede
Data actualizării: 23:49 11 Dec 2025 | Data publicării: 23:44 11 Dec 2025

Alimente care te fac să te simți și mai rău când ești răcit. Ce să mănânci pentru a te vindeca mai repede
Autor: Andrei Itu

Raceală Foto: freepik.com / femeie răcită
 

Anumite alimente pot fi cea mai neinspirată alegere atunci când ești bolnav.

Alimentele picante, alcoolul, mâncărurile grase, precum și băuturile zaharoase sunt adevărați inamici ai orgnizmului atunci când ești bolnav, avertizează medicii.

Experții au specificat la Fox News Digital care sunt alimentele care agravează simptomele răcelii și gripei. Ei au punctat și ce ar trebui să mănânci pentru o recuperare rapidă.

Alimentele picante pot face mai mult rău decât bine


Chiar dacă ardeiul iute are proprietăți antiinflamatorii, acesta poate agrava iritația gâtului și tusea, nu mai vorbim de simptomele gastrointestinale, a declarat dr. Michael Ednie, medic și dietetician.

„Capsaicina poate declanșa decongestionarea nazală temporară, oferind ameliorarea simptomelor de congestie. Decizia de a consuma alimente picante în timpul unei răceli trebuie să fie individualizată”, a zis dr. Michael Ednie.

Alimentele picante, „o sabie cu două tăișuri”

Will Bulsiewicz, gastroenterolog, a spus că alimentele picante „sunt o sabie cu două tăișuri”. Acestea pot deschide temporar căile nazale, însă pot irita și gâtul inflamat. De asemenea, pot provoca reflux și greață, a menționat el.

Vezi și - Cum să scapi de răceală mai repede? Un truc simplu pentru nasul înfundat 

„Triplă amenințare” pentru sistemul imunitar


Alcoolul afectează sistemul imunitar prin mai multe mecanisme. Printre acestea enumerăm întreruperea comunicării între celulele imunitare, precum și deteriorarea barierei intestinale. Totodată, alcoolul agravează deshidratarea și dezechilibrele electrolitice.

„Alcoolul reprezintă o triplă amenințare — suprimă celulele imunitare, deshidratează organismul și perturbă bariera intestinală. O singură băutură poate afecta somnul”, a declarat Bulsiewicz.

Cum încetinesc mâncărurile grase vindecarea


Alimentele prăjite și grase „încetinesc golirea gastrică, declanșează hipersensibilitate viscerală și favorizează inflamația intestinală. Toate aceste mecanisme pot agrava greața, balonarea și diareea la o persoană care este deja bolnavă”, a spus Ednie.

De ce trebuie renunțat la băuturile zaharoase


Cu excepția băuturilor bogate în electroliți, băuturile zaharoase trebuie excluse din alimentație, mai ales când ești bolnav. Băuturile zaharoase pot afecta răspunsul imunitar. Mai mult, pot crește inflamația, fapt care încetinește recuperarea.

Ce ar trebui să mănânci pentru a te recupera mai repede


Jessica Mack, expertă în wellness din New York, a făcut mai multe recomandări de alimente „blânde, hidratante și care susțin funcția imunitară”, respectiv supe calde, ceaiuri din plante, băuturi bogate în electroliți. De asemenea, ea a recomandat cereale simple, precum fulgi de ovăz sau orez, banane, compot de mere, fructe de pădure, legume cu frunze verzi, citrice și proteine vegetale slabe.

Vezi și - Beneficiile uleiului de măsline pe stomacul gol: Adevărul despre viralul momentului de pe TikTok. Secretul ikarienilor

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alimente
raceala
