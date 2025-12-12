Liceeni ar putea învăța despre Mineriada din 1990. Proiect în Parlament

Potrivit propunerii legislative, articolul 88, alineatul (3) din Legea 198/2023 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Ce includ Planurile-cadru ale învăţământului liceal

"Planurile-cadru ale învăţământului liceal includ "Istoria evreilor. Holocaustul" şi "Istoria comunismului din România, care conţine şi modulul obligatoriu despre Mineriada din iunie 1990 ca parte a tranziţiei democratice post-comuniste", ca discipline şcolare, parte a trunchiului comun, începând cu anul şcolar 2027-2028".

Iniţiatorul propunerii legislative, deputatul PNL Florin Roman spune că, începând din decembrie 2024, disciplina "Istoria comunismului din România" devine un sprijin în procesul educaţional, astfel noile generaţii - şi nu numai ele - vor putea înţelege mai bine trecutul apropiat al românilor.

Ce se dorește prin noua programă școlară

"Prin această nouă programă şcolară introdusă în curriculumul naţional se doreşte ca să se ofere elevilor din clasa a XII-a (învăţământul de zi) şi respectiv a XIII-a (învăţământ seral şi cu frecvenţă redusă) oportunitatea de a cunoaşte şi a înţelege elementele constitutive ale regimului comunist din România, cu toate componentele sale: economice, sociale şi culturale, precum şi a repercusiunilor acestora asupra societăţii româneşti. (...)

Dacă iniţial, prin această nouă disciplină, s-a dorit ca elevii să-şi formeze o perspectivă critică asupra regimului comunist până în decembrie 1989, prin această iniţiativă legislativă dorim să aducem o completare, şi anume prezentarea evenimentelor dramatice din iunie 1990, în special a represiunii sângeroase cunoscută sub numele de "Mineriada din 13-15 iunie 1990", subliniază deputatul PNL în expunerea de motive.

Conform acestuia, în manualele de istorie a comunismului din România, referirile la ultimele zvâcniri ale comunismului se opresc la Revoluţia din decembrie 1989.

Cum ar putea cunoaște tinerii adevărul

El spune că "tinerii trebuie să cunoască adevărul despre acţiunea represivă, din 13-15 iunie 1990, a noii conduceri a statului român împotriva celor care au manifestat, în Bucureşti, împotriva celor care considerau că se mima democraţia, mai mult, cadrele din eşaloanele doi-trei ale PCR ajunseseră la putere".

"Aşadar, considerăm că avem obligaţia de a combate ignoranţa şi manipularea bazată pe o istorie contrafăcută sau o istorie ascunsă, fiind necesară includerea acestui modul despre Mineriada din 13-15 iunie 1990 în manualul de Istoria comunismului din România", a transmis Florin Roman.

Camera Deputaţilor este prima cameră sesizată. Senatul este for decizional în cazul acestui proiect, notează Agerpres.

Vezi și - MĂRTURII de la MINERIADA din 13-15 iunie 1990