Unul dintre cele mai importante evenimente astrologice menite să facă legătura între 2025 și 2026 este tranzitul lui Marte din Capricorn. Acesta va începe luni, 15 decembrie, și se va finaliza pe 23 ianuarie.

Vom dori să fim mai autoritari într-un domeniu al vieţii noastre, să organizăm lucrurile într-un mod pragmatic. Marte în Capricorn nu ne va permite să visăm, să ne imaginăm, să sperăm, ci va trebui să acceptăm viața cu bune și cu rele. Și să fim responsabili pentru propria viaţă.

Deci perioada cea mai bună pentru conceperea strategiei pentru 2026.

Berbec/Ascendent în Berbec

Marte, guvernatorul tău, va tranzita casa a zecea. Și se va asigura ca, până pe 23 ianuarie, să îți seteze un nou drum pe plan profesional. Sau să te ajute să îți schimbi atitudinea când vine vorba de proiectele importante din viață. Ce-i drept, nu vei dori să ți se spună ce să faci. Deci vei reacționa mai neplăcut în fața autorităților.

Taur/Ascendent în Taur

Marte va tranzita casa a noua. Și te va ajuta să faci o punte între 2025 și 2026 pe placul tău. Marte îți aduce dorința de progres, de a trece la următorul nivel. Unii dintre voi vor dori să călătorească, să învețe sau să își reamintească de propriile principii și valori.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Marte va trece în casa a opta. Îți va crea câteva crize din punct de vedere financiar, pe care le vei rezolva pe ultima sută de metri. De asemenea, unii dintre voi veți duce lupte de putere atât cu partenerul, cât și cu familia. Cu greu veți controla emoțiile.

Rac/Ascendent în Rac

Marte intră în casa a șaptea. Și va fi urmat de Mercur, Soare și Venus. Finalul lui 2025 și debutul lui 2026 sunt despre relații, în ceea ce te privește. Lui Marte îi place, de obicei, să creeze tensiuni, să aducă certuri tocmai pentru a rezolva problemele. Dar, vă recomandăm să nu vă grăbiți cu deciziile și să încercați să rămâneți neutri sau diplomați.

Leu/Ascendent în Leu

Marte va trece în casa a șasea, acolo unde va intra și Soarele, guvernatorul tău. Nimeni nu va fi la fel de productiv în perioada următoare! Vrei să te faci util, atât acasă cât și la serviciu. Stai, totuși, departe de conflicte la locul de muncă. Adică, nu intra în competiție cu nimeni dacă nu este cazul. Și evită excesele de sărbători!

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Marte intră în casa a cincea. Și va face din acest final de an unul memorabil! Dar și începutul lui 2026 va fi la fel! Ce îți aduce Marte? Dorința de a iubi și de a fi iubit. Romantism. Generozitate. Creativitate. Și chef de distracție. Astrele au și o recomandare: să nu fii prea autoritar cu copiii.

Balanță/Ascendent în Balanță

Marte va intra în casa a patra, unde va fi urmat și de Venus(propria guvernatoare). Obiectivul tău principal va fi liniștea din sânul familiei. Și este posibil să urmeze câteva zile mai agitate, să vă certați cu rudele. Însă, doar astfel veți reuși să rezolvați probleme mai vechi. Vești bune pentru cei care vor să renoveze, să se mute sau să achiziționeze o locuință.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Marte, guvernatorul tău, trece în casa a treia. Deci urmează o perioadă de tranziție. De la un loc de muncă la altul. Dintr-o locuință în alta. Dorul tău de ducă va fi uimitor! Vei rezolva chestiuni administrative grele. Există și riscul să petreci prea mult timp în mediul online.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Marte va tranzita casa a doua până pe 23 ianuarie. Sărbătorile acestea vor produce efecte serioase pe plan financiar. Și nu doar asta! Sigur vor mai apărea cheltuieli suplimentare. S-ar putea să fii mai generos decât ar trebui. Totuși, urmează o perioadă potrivită pentru negocieri.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Marte intră în semnul tâu. Și va fi un tranzit paradoxal! Vei deveni mai curajos, ambițios, dar și furios. ȘI vei crede că le poți rezolva pe toate singur. Însă, fără o echipă nu se va putea. Oricum, vei fi sufletul oricărei petreceri. Unii dintre voi vor începe proiecte sau se vor apuca de activități sportive.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Marte va tranzita casa a douăsprezecea. Este momentul să faci un pas în spate și să te odihnești. Să îndepărtezi toți factorii stresanți din viața de zi cu zi. Să muncești mai eficient și să faci pace cu trecutul. Până pe 23 ianuarie, vei avea ocazia să te ocupi și de unele probleme de sănătate.

Pești/Ascendent în Pești

Marte va tranzita casa a unsprezecea. Și va fi ajutat și de Venus pentru a face din perioada următoare una foarte sociabilă pentru tine! Vei fi dornic să interacționezi cu multiple persoane, să îți revezi prietenii și să lupți pentru unele cauze. Ce-i drept, te va face și destul de nerăbdător!