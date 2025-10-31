Vineri, 31 octombrie, Mercur din Săgetător face un sextil cu Pluto din Vărsător. Un aspect care ne va ajuta în procesul gândirii și în discuții. Vom comunica conform expresiei "Punct ochit, punct lovit". Vă reamintim că Jupiter din rac se apropie de un trigon cu Saturn din Pești. Ceea ce înseamnă că, dacă vrem să începem proiecte serioase, avem nevoie atât de optimism, cât și de răbdare.

Horoscop 31 octombrie 2025 Berbec

În prima parte a zilei, vei fi mai sociabil. Dar, pe urmă, nu vei mai avea energie pentru tot ce ți-ai propus. Deci trebuie să fii mai selectiv.

Horoscop 31 octombrie 2025 Taur

S-ar putea să te lași influențat de unele zvonuri. Astrele îți recomandă să verifici orice informație și să nu iei decizii bazându-te doar pe experiența altor oameni.

Horoscop 31 octombrie 2025 Gemeni

Partenerul va avea replica potrivită la momentul potrivit. Comunicarea deschisă cu acesta sau cu persoanele apropiate îți va oferi liniște în momentele stresante.

Horoscop 31 octombrie 2025 Rac

Îți vei da seama ce puternică este tăcerea în anumite momente. Și acasă și la serviciu. Alegi să nu te implici în problemele altora dacă nu ți se cere.

Horoscop 31 octombrie 2025 Leu

Poate fi o zi foarte simplă sau una în care te stresezi prea mult. Și asta depinde în mare parte de tine. Cum? Prin a purta sau nu unele conversații.

Horoscop 31 octombrie 2025 Fecioară

Ai nevoie doar de o încurajare și ești în stare să cucerești lumea. Astrele te invită să acorzi atenție recomandărilor familiei. Te vor ajuta cu siguranță.

Horoscop 31 octombrie 2025 Balanță

Puterea diplomației este nemărginită. Te va ajuta în orice domeniu. În plus, vei ști să îți alegi cuvintele astfel încât să obții ce îți dorești.

Horoscop 31 octombrie 2025 Scorpion

Este o zi bună pentru discuții despre bani. Fie că vrei să faci o investiție, să achiziționezi ceva sau să îți creezi o nouă strategie financiară, vei găsi ideile perfecte.

Horoscop 31 octombrie 2025 Săgetător

Te faci auzit și ascultat de către cei din jur. Și chiar dacă unii nu sunt de acord cu stilul tău de comunicare, tot vor aprecia ce le transmiți.

Horoscop 31 octombrie 2025 Capricorn

Luna îți va tranzita semnul. Ceea ce înseamnă că există riscul să fii influențat mai ușor de către persoanele din jur. Deci trebuie să le alegi bine.

Horoscop 31 octombrie 2025 Vărsător

Ți-ar prii de minune să te reconectezi cu unii prieteni sau cunosținte. Discuțiile cu aceștia te vor încărca de energie și te vor ajuta să treci mai repede peste unele îngrijorări.

Horoscop 31 octombrie 2025 Pești

Nu uita de tact! Vor fi momente în care vei simți că îți pierzi răbdarea, dar îți vei da seama ce contează cu adevărat și vei reuși să porți discuțiile în propriul beneficiu.