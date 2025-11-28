€ 5.0906
DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop 29 noiembrie 2025. Mercur nu mai este retrograd! Ce zodii sunt afectate și cum
Data publicării: 19:23 28 Noi 2025

Horoscop 29 noiembrie 2025. Mercur nu mai este retrograd! Ce zodii sunt afectate și cum
Autor: Daniela Simulescu

simbol planeta Sursă: Freepik/Următoarea retrogradare a lui Mercur va începe tocmai pe 26 februarie 2026
 

Horoscop zilnic. Mercur își finalizează ultima retrogradare din 2025.

Gata, Mercur nu mai este retrograd în Scorpion! Își reia mersul direct în acest semn, unde va mai rămâne până pe 12 decembrie. Zodiile care vor răsufla ușurate sunt cele fixe: Taur, Leu, Scorpion și Vărsător.

Luna își continuă tranzitul în Pești și se apropie de conjuncțiile cu Saturn și Neptun. Am putea spune că nu este acel final de săptămână efervescent, ci mai degrabă unul care ne îndeamnă să ne păstrăm energia și să ne consumăm resursele doar pe ce contează cu adevărat. 

Horoscop 29 noiembrie 2025 Berbec

S-ar putea să fii mai nechibzuit din punct de vedere financiar. Pe unele cheltuieli nu le poți evita, însă altele sunt chiar inutile.

Horoscop 29 noiembrie 2025 Taur

Venus, guvernatoarea ta, se pregătește de o schimbare. Vei simți nevoia să petreci mai mult timp de calitate în compania partenerului.

CITEȘTE ȘI Horoscop decembrie 2025 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Horoscop 29 noiembrie 2025 Gemeni

Cu Mercur în mers direct, vei avea un plus de claritate la serviciu sau când vei organiza treburile gospodărești. Și chiar ai nevoie de odihnă mentală.

Horoscop 29 noiembrie 2025 Rac

Va fi o zi mai apăsătoare. Una în care vei fi trist chiar și fără motiv. Unii dintre voi vor prefera timpul petrecut acasă, alături de cei dragi.

Horoscop 29 noiembrie 2025 Leu

Nu neglija puterea comunicării autentice cu familia! Poate că ai evitat unele discuții, însă acum este cazul să fii mai curajos în acest sens.

Horoscop 29 noiembrie 2025 Fecioară

Mercur nu va mai fi retrograd. Te vei baza mai mult pe propria minte, vei face conexiuni spectaculoase și vei avea idei bune pentru apropiați.

Horoscop 29 noiembrie 2025 Balanță

Mercur nu va mai fi retrograd în casa a doua, a banilor. Vei încerca să nu mai repeți greșelile pe care le-ai făcut în ultima perioadă. Și vei anula unele cumpărături.

CITEȘTE ȘI Horoscop decembrie 2025 pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești

Horoscop 29 noiembrie 2025 Scorpion

Mercur nu mai este retrograd în semnul tău, iar Venus se pregătește să te părăsească. Deci ar trebui să fie o zi de pomină, una în care să te pui pe primul loc.

Horoscop 29 noiembrie 2025 Săgetător

Te vei împotrivi propunerilor apropiaților. Nu vei avea chef să te expui prea mult. Ai nevoie de liniște și confort pe plan emoțional.

Horoscop 29 noiembrie 2025 Capricorn

Unele planuri cu prietenii vor suferi modificări pe ultima sută de metri, așa că ar fi bine să ai soluții de rezervă sau să devii mai flexibil.

Horoscop 29 noiembrie 2025 Vărsător

Dacă ai o zi liberă, nu te ajută la nimic să te gândești permanent la problemele de la serviciu. Iar, dacă muncești, încearcă să nu crezi toate zvonurile.

Horoscop 29 noiembrie 2025 Pești

Vei fi destul de sensibil. Deci trebuie să acorzi atenție persoanelor din preajma ta sau activităților în care vrei să te implici.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

horoscop 29 noiembrie
mercur retrograd
horoscop daniela simulescu


