Luna își continuă tranzitul în semnul Săgetătorului, iar Mercur din Scorpion se apropie de un trigon cu Saturn din Pești. Cum se traduce? Vom avea o puzderie de inițiative și exces de zel. Dar, până la urmă, vom ști să ne echilibrăm.

Horoscop 25 octombrie 2025 Berbec

Ai nevoie de activități pe placul tău. Astfel, vei găsi motivația interioară care îți lipsește de ceva timp. Nu-ți pierde încrederea!

Horoscop 25 octombrie 2025 Taur

Astrele îți recomandă să dedici timp suplimentar unor activități de care să te ocupi împreună cu partenerul sau oamenii cei mai apropiați.

Final de octombrie cu lecții pentru Berbec, Scorpion, Rac și Pești

Horoscop 25 octombrie 2025 Gemeni

Îți vei da seama că ai nevoie de ajutor și că trebuie să înveți să delegi. Partenerul va fi destul de nehotărât, deci să nu ai așteptări de la el.

Horoscop 25 octombrie 2025 Rac

Vei avea o zi bună dacă îți permite câte o pauză din când în când. Nu lăsa timpul să trecă doar pentru muncă sau ajutorarea celor dragi.

Horoscop 25 octombrie 2025 Leu

Familia te va împinge de la spate de fiecare dată când nu te vei simți în apele tale. Chiar ai nevoia de motivație și încredere.

Horoscop 25 octombrie 2025 Fecioară

Nu te ajută la nimic comparația cu alte persoane. Fie acestea apropiate sau nu. Pentru că s-ar putea să fii prea dur cu propria persoană.

Horoscop 25 octombrie 2025 Balanță

Venus se află, în continuare, în semnul tău. Deci este cazul să profiți de acest tranzit. Prin a te răsfăța. Sigur ai mai multe idei în acest sens.

Horoscop 25 octombrie 2025 Scorpion

Vei avea un final de săptămână pe placul tău. Important este să nu lași timpul să treacă degeaba. Trebuie să îți faci amintiri de neuitat!

Horoscop 25 octombrie 2025 Săgetător

Luna se va afla în semnul tău. Există riscul să te lași influențat de cine nu trebuie, deci învață să refuzi invitațiile oamenilor dubioși.

Horoscop 25 octombrie 2025 Capricorn

Pierzi timp prețios cu unele decizii care chiar nu contează. Prietenii vor fi de mare ajutor și vei petrece timp de calitate cu aceștia.

Horoscop 25 octombrie 2025 Vărsător

Este o perioadă foarte competitivă pentru tine. Și chiar dacă lucrezi sau ești liber, sigur vei găsi un obiectiv pentru care să te zbați.

Horoscop 25 octombrie 2025 Pești

O zi bună pentru plimbări, evenimente recreative sau pentru a te conecta cu prietenii pe care nu i-ai mai auzit de ceva vreme.