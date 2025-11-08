€ 5.0860
Data publicării: 08:36 08 Noi 2025

EXCLUSIV Horoscop 8 noiembrie 2025. Încurcături și neînțelegeri pentru o zodie
Autor: Daniela Simulescu

v654-nap-39-zodiaccharacter Sursă foto: Freepik
 

Horoscop zilnic. Uranus se întoarce în Taur.

Uranus se întoarce în semnul Taurului, unde va mai râmâne până pe 26 aprilie 2026. Uranus reprezintă inovația, schimbările neașteptate, revoluțiile, independența, instabilitatea, originalitatea și mișcările sociale.  Taurul este semnul confortului, al resurselor, al pământului, al banilor, al stabilității și al roadelor. Ei bine, Uranus revineîn acest semn pentru a ne obliga să ne reconfigurăm relația cu rezistența la schimbare.

Horoscop 8 noiembrie 2025 Berbec

Oricât de mult ai încerca să îți respecți strategia financiară, tot nu vei reuși. Vor apărea numeroase tentații care te vor face să scoți bani din buzunar.

Horoscop 8 noiembrie 2025 Taur

Uranus se întoarce în semnul tău. Mulți dintre voi vor experimenta un plus de instabilitate atunci când se ocupă de treburile casnice.

Horoscop 8 noiembrie 2025 Gemeni

Mercur este staționar. Așa că să nu te mire dacă vor apărea mai multe încurcături sau neînțelegeri ca într-o sâmbătă normală.

Horoscop 8 noiembrie 2025 Rac

Viața este și cu bune și cu mai puțin bune. Depinde doar de tine cum procesezi evenimentele din această zi. Sigur există și o jumătate plină a paharului.

Horoscop 8 noiembrie 2025 Leu

Deși nu ai făcut nimic, te vei trezi prins în unele probleme ale familiei. Și vei consuma timp și alte resurse pentru a-i ajuta pe cei dragi.

Horoscop 8 noiembrie 2025 Fecioară

Gospodăria va avea nevoie de atenția ta. De asemenea, nu vei mai putea fugi de unele subiecte în discuțiile cu familia.

Horoscop 8 noiembrie 2025 Balanță

Venus e într-un careu cu Pluto. Te vei simți obligat să te ocupi de unele treburi casnice. Și de asemenea, vor apărea alte cheltuieli.

Horoscop 8 noiembrie 2025 Scorpion

Am putea spune că este o zi plăcută pentru tine. Dar tu vei alege să vezi doar ce nu îți convine. Cum ar fi că partenerul este mai independent.

Horoscop 8 noiembrie 2025 Săgetător

Mercur este staționar în semnul tău. Relația cu timpul nu va fi prea plăcută. Ori trece prea repede când te simți bine, ori prea încet când ai o problemă.

Horoscop 8 noiembrie 2025 Capricorn

În prima parte a zilei îți vei propune să faci prea multe. Iar după-amiază, îți vei da seama că nu eși un robot. Ai nevoie de ajutor de la ceilalți.

Horoscop 8 noiembrie 2025 Vărsător

Vei avea parte de unele revederi. Cu oameni din trecutul tău. Te vei simți bine în preajma unor prieteni mai vechi. Va fi greu să îți faci planuri.

Horoscop 8 noiembrie 2025 Pești

Astrele îți recomandă să nu te grăbești cu prejudecățile atunci când vorbești cu o persoană importantă. Există riscul să greșești.

