Miercuri, 15 octombrie, Soarele din Balanță va face un careu cu Jupiter din Rac. Ce ne poate aduce un asemenea aspect? Optimism exagerat, exces de zel, mândrie necontrolată. Mai ales în cadrul relațiilor personale. Ego-ul nostru va fi testat și ne vom da seama că avem nevoie de moderație și să evităm scurtăturile.

Horoscop 15 octombrie 2025 Berbec/Ascendent în Berbec

Când dai prea multă importanțâ celorlalți, când vrei sâ fii cât mai detașat. Comportamentul tău va fi haotic.

Horoscop 15 octombrie 2025 Taur/Ascendent în Taur

Ai așteptări prea mari de la colegi sau de la unele proiecte profesionale. Nu este cazul să forțezi nimic.

Horoscop 15 octombrie 2025 Gemeni/Ascendent în Gemeni

Vei reuși să faci haz de necaz de fiecare dată când viața o va cere. Și vei avea tendința de a deveni competitiv din motive puerile.

Horoscop 15 octombrie 2025 Rac/Ascendent în Rac

Câteodată ai nevoie de o pauză de la problemele familiei sau ale gospodăriei. Așa că îți vei găsi alte activități de care să te ocupi.

Horoscop 15 octombrie 2025 Leu/Ascendent în Leu

Punctualitatea nuva fi punctul tău forte astăzi. Sau vor fi persoane care nu îți vor respecta timpul. Discursul tău va fi mai tendențios.

Horoscop 15 octombrie 2025 Fecioară/Ascendent în Fecioară

Astrele îți recomandă să stai departe de tentațiile financiare, mai ales dacă treci printr-o perioadă în care vrei să fii mai cumpătat.

Horoscop 15 octombrie 2025 Balanță/Ascendent în Balanță

Careul Soare-Jupiter îți aduce și o încredere nebună, dar și tendința de a nu mai respecta anumite reguli, acasă sau la serviciu.

Horoscop 15 octombrie 2025 Scorpion/Ascendent în Scorpion

Victimizarea nu te va ajuta deloc, ba dimpotrivă! Astrele te invită să faci un pas în spate și să accepți că nu ești perfect.

Horoscop 15 octombrie 2025 Săgetător/Ascendent în Săgetător

Te bazezi prea mult pe unii apropiați. ȘI când îți va fi lumea mai dragă, exact atunci aceștia nu se vor mai putea ține de cuvânt.

Horoscop 15 octombrie 2025 Capricorn/Ascendent în Capricorn

Nu te sfii la locul de muncă! Este acea zi în care trebuie să strălucești, să îți spui punctul de vedere și să ceri ce este mai bun pentru tine.

Horoscop 15 octombrie 2025 Vărsător/Ascendent în Vărsător

Mulți dintre voi veți avea tendința de a vă complica viața. Adică veți dori să vă ocupați de prea multe proiecte în același timp.

Horoscop 15 octombrie 2025 Pești/Ascendent în Pești

Te gândești prea mult la ce s-ar putea să nu meargă. Și îți faci mai mult rău. Astrele îți recomandă să fii mai încrezător în tine.