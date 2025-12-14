Horoscop 14 decembrie. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile de azi pentru toate zodiile

Careul dintre Marte din Săgetător și Neptun din Pești își continuă efectele. Acestea vor fi și mai puternice pentru că Marte se află la ultimul grad al Săgetătorului. Vom trece la fapte, însă fără o direcție clară sau fără motivația corectă. Luna își păstrează tranzitul în Balanță și ne ajută să menținem un echilibru.

Horoscop 14 decembrie 2025 Berbec

Vei avea tendința de a alerga după mai mulți iepuri în același timp. Pentru unii dintre voi, drumurile sau călătoriile vor fi destul de stresante.

Horoscop 14 decembrie 2025 Taur

Totul până la bani! Vei respinge discuțiile indiscrete despre resurse. Partenerul va fi confuz sau nehotărât exact atunci când vei avea nevoie de el.

Horoscop 14 decembrie 2025 Gemeni

Dar prea multâ atenție vorbelor celorlalți și prea puțină faptelor. Și astfel, s-ar putea să rămâi dezamăgit. Nu face și nu crede promisiunile!

Horoscop 14 decembrie 2025 Rac

Astrele îți recomandă să eviți epuizarea. Chiar dacâ aveți o zi liberă, vă veți aglomera programul și veți încerca să rezolvați multiple treburi gospodărești.

Horoscop 14 decembrie 2025 Leu

Este una dintre acele zile în care te lași influențat de oamenii nu prea serioși sau corecți. Încearcă să pui multe întrebări înainte de a lua decizii.

Horoscop 14 decembrie 2025 Fecioară

Atmosfera din sânul familiei nu este una pe placul tău. Dar asta nu înseamnă că trebuie să faci le permiți celor dragi să nu țină cont de cererile tale.

Horoscop 14 decembrie 2025 Balanță

Din dorința de a-i ajuta pe cei dragi. s-ar putea să te îmhami la unele acțiuni nepotrivite. Va trebui să găsești un echilibru între inspirație și pragmatism.

Horoscop 14 decembrie 2025 Scorpion

Astrele îți recomandă să mai amâni unele cheltuieli care sunt foarte importante acum. Și să stai departe de sfaturile din punct de vedere financiar.

Horoscop 14 decembrie 2025 Săgetător

Marte va ieși din semnul tău, dar până atunci, vei avea o zi destul de tensionată. Unii dintre voi se vor lăsa furați de unele dezinformări.

Horoscop 14 decembrie 2025 Capricorn

O zi bună pentru a petrece mai mult timp alături de partener sau de persoanele apropiate, nu să îți consumi energia pe activități superficiale.

Horoscop 14 decembrie 2025 Vărsător

Cu unii prieteni nu te vei înțelege ca de obicei. Veți avea impresia că nu te iau în serios. Nu este o zi bună pentru a deveni lupul moralist.

Horoscop 14 decembrie 2025 Pești

Prea dai importanțâ unor oameni sau situații care nu merită. Este cazul să fii mai selectiv, să îți alegi programul și oamenii cărora le dedici timp.