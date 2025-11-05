Miercuri, 5 noiembrie, se va petrece Luna Plină în semnul Taurului. Atunci când vorbim despre Luna Plină, avem în vedere un final, o închidere de capitol, un deznodământ, o clipă de "gata, nu se mai poate!". De obicei, în jurul genului acestuia de eveniment sunt întâmplări asupra cărora nu avem control. Emoțiile sunt puternice și scoase la suprafață.

Horoscop 5 noiembrie 2025 Berbec

Cu Luna Plină care se va petrece în casa a doua, îți vei da seama că unele obiceiuri pe plan financiar nu te mai ajută, ci chiar te încurcă. Și vei dori să schimbi ceva.

Horoscop 5 noiembrie 2025 Taur

Luna Plină se petrece în semnul tău, deci ești primul vizat de efectele sale. Poți avea o zi super obișnuită sau una în care ies la suprafață situații care te încurcă. Până acum te ajutau, dar acum îți dăunează.

Horoscop 5 noiembrie 2025 Gemeni

Astrele îți recomandă să nu fii prea superficial. Să te gândești de mai multe ori înainte de a accepta o propunere și să nu îți consumi resursele pe lucruri de nimic.

Horoscop 5 noiembrie 2025 Rac

O perioadă foarte bună pentru socializare. Pentru a te întâlni cu oamenii în preajma cărora te simți bine. Și pentru a-ți face noi prietenii.

Horoscop 5 noiembrie 2025 Leu

Luna Plină va activa casa carierei. Îți vei da seama că este nevoie de o schimbare a atitudinii tale în discuțiile cu șefii sau cu colegii.

Horoscop 5 noiembrie 2025 Fecioară

Nu va fi o zi simplă! De fiecare dată când vei crede că ai rezolvat o problemă, te vei trezi cu detalii sau informații pe care nu le-ai luat în calcul.

Horoscop 5 noiembrie 2025 Balanță

Astrele îți recomandă să eviți extremele din punct de vedere financiar. Negocierile cu partenerul de viață sau cu familia vor fi mai tensionate.

Horoscop 5 noiembrie 2025 Scorpion

Luna Plină are are loc în casa a șaptea pentru tine. Îți poți da seama că relația dintre tine și partener s-a cam blazat și că ai nevoie de noi obiective.

Horoscop 5 noiembrie 2025 Săgetător

Colegii îți vor da bătăi de cap. Și asta pentru că le și oferi atenție prea multă. Este cazul să înveți să pui limite și să le și respecți.

Horoscop 5 noiembrie 2025 Capricorn

Nu te lovi de primul refuz! Trebuie să îți retrezești spiritul competitiv! Și să nu te lași până nu obții ceea ce îți dorești. La serviciu sau acasă.

Horoscop 5 noiembrie 2025 Vărsător

Apar schimbări pe ultima sută de metri în programul tău. Va fi greu să le faci față, însă până la finalul zilei îți dai seama că aveai nevoie de ceva diferit.

Horoscop 5 noiembrie 2025 Pești

Chestiunile administrative și tehnologia vor fi provocatoare pentru tine. Dar nu uita cât de mult contează să fii vulnerabil și să ceri ajutorul celor din jur.