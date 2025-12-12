Pedepse cu închisoarea pentru cei care încalcă sancțiuni internaționale. Nouă lege promulgată de Nicușor Dan

Acest lucru poate fi pedepsit cu închisoare de la un an la cinci ani, conform unei legi promulgate, vineri, de către preşedintele Nicuşor Dan.

Ce este considerat infracțiune

Potrivit actului normativ, sunt considerate infracţiuni:

a) punerea la dispoziţia unei persoane, a unei entităţi sau a unui organism desemnat sau în beneficiul lor, de fonduri sau resurse economice, în mod direct sau indirect, dacă prin aceasta se încalcă o interdicţie care constituie o sancţiune internaţională a UE;

b) nerespectarea obligaţiei de a îngheţa fondurile sau resursele economice care aparţin unei persoane, entităţi sau organism desemnat ori care se află în proprietatea sau sub controlul unei astfel de persoane, entităţi sau organism desemnat ori sunt deţinute de acestea, dacă prin aceasta se încalcă o obligaţie care constituie o sancţiune internaţională a Uniunii Europene;

c) permiterea intrării sau a tranzitului pe teritoriul României a unei persoane desemnate, dacă prin aceasta se încalcă o interdicţie care constituie o sancţiune internaţională a Uniunii Europene;

d) efectuarea de tranzacţii sau continuarea tranzacţiilor cu o ţară terţă, cu organisme ale unei ţări terţe sau cu entităţi sau organisme deţinute sau controlate direct sau indirect de o ţară terţă sau de organisme ale unei ţări terţe, inclusiv atribuirea sau continuarea executării contractelor de achiziţii publice sau a contractelor de concesiune, dacă interzicerea sau restricţionarea comportamentului respectiv constituie o sancţiune internaţională a Uniunii Europene;

e) comercializarea, importarea, exportarea, vânzarea, cumpărarea, transferarea, tranzitarea sau transportarea de bunuri, precum şi furnizarea de servicii de brokeraj, de asistenţă tehnică sau de alte servicii legate de aceste bunuri, dacă interzicerea sau restricţionarea comportamentului respectiv constituie o sancţiune internaţională a Uniunii Europene;

f) furnizarea de servicii financiare sau desfăşurarea de activităţi financiare, dacă interzicerea sau restricţionarea comportamentului respectiv constituie o sancţiune internaţională a Uniunii Europene;

g) furnizarea altor servicii decât cele menţionate la lit. f), dacă interzicerea sau restricţionarea comportamentului respectiv constituie o sancţiune internaţională a Uniunii Europene;

h) eludarea unei sancţiuni internaţionale a Uniunii Europene prin folosirea, transferarea către o terţă persoană a fondurilor sau a resurselor economice, sau dispunerea în orice alt mod de fonduri sau resurse economice care, direct sau indirect, se află în proprietatea, sunt deţinute ori se află sub controlul unei persoane, entităţi sau organism desemnat,care urmează să fie îngheţate în temeiul unei sancţiuni internaţionale a Uniunii Europene, cu scopul de a disimula fonduri sau resurse economice;

Ce alte fapte sunt considerate infracțiuni

În continuare, următoarele chestiuni sunt considerate infracțiuni:

i) eludarea unei sancţiuni internaţionale a Uniunii Europene prin furnizarea de informaţii false sau înşelătoare în vederea disimulării că o persoană, o entitate sau un organism desemnat este proprietarul sau beneficiarul final al fondurilor sau al resurselor economice care trebuie îngheţate în temeiul unei sancţiuni internaţionale a Uniunii Europene;

j) eludarea unei sancţiuni internaţionale a Uniunii Europene prin nerespectarea de către o persoană fizică sau de către un reprezentant al unei entităţi ori al unui organism desemnat a unei obligaţii care constituie o sancţiune internaţională a Uniunii Europene, de a informa autorităţile administrative competente cu privire la fondurile sau resursele economice aflate în jurisdicţia României, se află în proprietatea, sunt deţinute sau se află sub controlul său;

k) eludarea unei sancţiuni internaţionale a Uniunii Europene prin nerespectarea unei obligaţii care constituie o sancţiune internaţională a Uniunii Europene de a furniza autorităţilor administrative competente informaţii referitoare la fondurile sau resursele economice îngheţate sau informaţii deţinute cu privire la fondurile sau resursele economice aflate pe teritoriul naţional sau al unui stat membru al Uniunii Europene, care aparţin, se află în proprietatea, sunt deţinute sau se află sub controlul unor persoane, entităţi sau organisme desemnate şi care nu au fost îngheţate, atunci când informaţiile respective au fost obţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

l) încălcarea sau neîndeplinirea condiţiilor prevăzute în autorizaţiile acordate de autorităţile administrative competente pentru desfăşurarea de activităţi care, în absenţa unei astfel de autorizaţii, reprezintă o încălcare a unei interdicţii sau restricţii care constituie o sancţiune internaţională a Uniunii Europene, potrivit Agerpres.

