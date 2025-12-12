De ce a fost arestată laureata Nobel pentru pace în 2023, Narges Mohammadi

Forţele de securitate iraniene au arestat-o ''cu violenţă',' vineri, pe Narges Mohammadi, laureata premiului Nobel pentru pace în 2023.
Arestarea a avut loc în timpul unei ceremonii în memoria unui avocat mort, a anunțat comitetul său de sprijin şi familia sa, transmit AFP şi DPA.
Comitetul Nobel norvegian a condamnat ceea ce a numit o arestare brutală şi a cerut eliberarea lui Narges Mohammadi.
Potrivit unui mesaj publicat pe platforma X de Fundaţia Narges Mohammadi, femeia a fost arestată violent de către forţele de securitate şi poliţie în timpul unui eveniment de omagiere a lui Khosrow Alikordi, un avocat decedat săptămâna trecută, în oraşul Mashad, din estul Iranului.
Narges Mohammadi, 53 de ani, a primit Nobelul pentru pace în anul 2023 pentru lupta sa contra oprimării femeilor în Iran şi pentru promovarea drepturilor omului şi a libertăţii pentru toţi. Din decembrie 2024, femeia se afla în libertate provizorie, din motive de sănătate.
Alte cel puţin opt persoane au fost arestate împreună cu Narges Mohammadi, dintre care o celebră activistă. Este vorba despre Sepideh Gholian, alături de care laureata Nobel a fost în detenţie în trecut.
Agenţia de presă iraniană Mehr, care l-a citat pe guvernatorul de Mashad, Hassan Hosseini, a vorbit despre arestarea mai multor militanţi politici.
Ei au fost plasaţi în arest deoarece au scandat sloganuri contrare normelor, în timp ce ceremonia urma să se deruleze în calm, fără a menţiona în special numele lui Narges Mohammadi, notează Agerpres.
