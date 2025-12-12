€ 5.0904
DCNews Stiri De ce a fost arestată laureata Nobel pentru pace în 2023, Narges Mohammadi
Data actualizării: 21:56 12 Dec 2025 | Data publicării: 21:50 12 Dec 2025

De ce a fost arestată laureata Nobel pentru pace în 2023, Narges Mohammadi
Autor: Andrei Itu

femeie arestată Sursa foto: Freepik/ femeie arestată
 

Forţele de securitate iraniene au arestat-o ''cu violenţă',' vineri, pe Narges Mohammadi, laureata premiului Nobel pentru pace în 2023.

Arestarea a avut loc în timpul unei ceremonii în memoria unui avocat mort, a anunțat comitetul său de sprijin şi familia sa, transmit AFP şi DPA.

Arestată brutal Narges Mohammadi

Comitetul Nobel norvegian a condamnat ceea ce a numit o arestare brutală şi a cerut eliberarea lui Narges Mohammadi.

Potrivit unui mesaj publicat pe platforma X de Fundaţia Narges Mohammadi, femeia a fost arestată violent de către forţele de securitate şi poliţie în timpul unui eveniment de omagiere a lui Khosrow Alikordi, un avocat decedat săptămâna trecută, în oraşul Mashad, din estul Iranului.

Narges Mohammadi, 53 de ani,  a primit Nobelul pentru pace în anul 2023 pentru lupta sa contra oprimării femeilor în Iran şi pentru promovarea drepturilor omului şi a libertăţii pentru toţi. Din decembrie 2024, femeia se afla în libertate provizorie, din motive de sănătate.

Alte cel puțin 8 persoane, arestate alături de Narges Mohammadi

Alte cel puţin opt persoane au fost arestate împreună cu Narges Mohammadi, dintre care o celebră activistă. Este vorba despre Sepideh Gholian, alături de care laureata Nobel a fost în detenţie în trecut.

Agenţia de presă iraniană Mehr, care l-a citat pe guvernatorul de Mashad, Hassan Hosseini, a vorbit despre arestarea mai multor militanţi politici.

Motivele invocate pentru arestare

Ei au fost plasaţi în arest deoarece au scandat sloganuri contrare normelor, în timp ce ceremonia urma să se deruleze în calm, fără a menţiona în special numele lui Narges Mohammadi, notează Agerpres.

Vezi și - Narges Mohammadi a 'sărbătorit' alături de colegele de celulă câștigarea Premiului Nobel pentru pace

iran
nobel pace
Narges Mohammadi
