Zelenski face o concesie majoră pentru a-l prinde în offside pe Putin: Ucraina arată SUA că e dispusă la negocieri, nu și Rusia

Mișcarea Ucrainei reprezintă o tentativă de a depăși blocajul negocierilor și avansarea acestora. Trebuie amintit că negocierile de pace au loc azi la Berlin, alături de americani și europeni.

Trimisul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner, au făcut presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta concesii, inclusiv cedări teritoriale. Zelenski preia inițiativa și spune că Ucraina e pregătită să facă concesii, dar și Rusia va fi nevoită să o facă. Astfel, Zelenski le-a spus jurnaliștilor că Ucraina e gata să renunțe la aderarea la NATO în schimbul unor garanții de securitate de tip Articol 5 din partea SUA și Europei. În aceste zile și președintele Donald Trump a părut favorabil acestei propuneri.

„Vom ajuta la asigurarea securității, deoarece, în opinia mea, acesta este un factor necesar în atingerea obiectivului”, a asigurat Trump.

„Vorbim despre garanții de securitate bilaterale între Ucraina și SUA, garanții de tip Articolul 5. Precum și garanții de securitate din partea partenerilor noștri europeni și din partea altor țări precum Canada, Japonia sau altele”, le-a transmis Zelenski jurnaliștilor, într-un grup de WhatsApp.

Financial Times scrie pe surse că Ucraina va face concesia de a renunța la aderarea la NATO.

Strategie pentru a lăsa Rusia în offside? Ucraina arată americanilor că negociază și e dispusă la concesii, în timp ce Rusia refuză chiar și primul plan american care era foarte favorabil Moscovei



Interesant e că Ucraina pune în offside Federația Rusă, care a cerut ca Ucraina să nu adere la NATO, dar rușii revendică și recunoașterea teritoriilor ocupate.

În acest sens chiar și primul plan propus de SUA, mult mai favorabil Rusiei, e respins de Moscova. Spre exemplu SUA propun o zonă demilitarizată în Donbas, pe modelul Paralelei 38 din Coreea, dar Rusia refuză și cere retragerea Armatei Ucrainei din Donbas, notează DefenseRomania.

Mai mult, planul american prevedea recunoașterea de facto a teritoriilor ocupate de Armata rusă, un alt punct în favoarea Moscovei, dar și aici Kremlinul cere recunoașterea de iure a teritoriilor ocupate ca fiind ruse. Lucru imposibil de realizat, atât de Ucraina, cât și de comunitatea internațională.

În timp ce Ucraina negociază și pare dispusă la concesii, în acest moment orice blocaj e cauzat de Federația Rusă care refuză negocierile și are solicitări maximale de tip capitulare.