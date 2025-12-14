€ 5.0904
Stiri

Incendiu violent la o locuință din Vaslui: Un bărbat a fost găsit carbonizat
Data actualizării: 08:30 14 Dec 2025 | Data publicării: 08:26 14 Dec 2025

Incendiu violent la o locuință din Vaslui: Un bărbat a fost găsit carbonizat
Autor: Elena Aurel

pompieri_30123200 Un bărbat în vârstă de 53 de ani a fost găsit carbonizat în locuința sa. Foto: Inquam Photos/ George Călin
 

Un incendiu, care s-a soldat cu decesul unui bărbat, a izbucnit sâmbătă seara la o locuință din Vaslui.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui, un bărbat în vârstă de 53 de ani a fost găsit carbonizat în locuința sa, în urma unui incendiu.

La fața locului a intervenit Detaşamentul de pompieri Vaslui cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi cu un echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD.

„La sosirea forţelor de intervenţie, incendiul se manifesta cu ardere generalizată. În urma evenimentului, au ars aproximativ 80 de metri pătraţi de acoperiş şi circa 50% din suprafaţa locuinţei.

Din nefericire, în interiorul imobilului a fost identificat un bărbat în vârstă de 53 de ani, decedat, carbonizat. Cauza probabilă a producerii incendiului a fost un coş de fum deteriorat”, a transmis purtătorul de cuvânt al ISU Vaslui, Ionela Boghiţă.

Reprezentanţii instituţiei au atras atenția asupra importanței verificării şi întreţinerii periodice a coşurilor de fum, pentru a reduce riscul izbucnirii incendiilor. 

incendiu
vaslui
deces
