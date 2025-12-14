Ce se întâmplă cu rinichii tăi dacă bei chefir în fiecare zi

Chefirul este o băutură fermentată, preparată în mod tradițional din lapte. Acesta a apărut acum mii de ani în munții din regiunea Caucazului de Nord din Rusia, iar oamenii au început să producă și să consume chefir pe scară mai largă în secolul al XIX-lea.

Bacteriile bune din chefir reprezintă unul dintre motivele pentru care acesta are o mulțime de beneficii pentru sănătate.

Consumul de alimente fermentate, precum chefirul, ajută la creșterea diversității bacteriilor benefice din microbiomul intestinal, iar un microbiom intestinal mai divers este unul mai sănătos.

O serie de afirmații leagă chefirul de reglarea nivelului de colesterol, a tensiunii arteriale, de controlul glicemiei și de slăbire.

În ce privește colesterolul, dovezile sunt destul de limitate. Chiar dacă studiile realizate pe animale arată că există efecte pozitive asupra colesterolului, cercetările realizate pe oameni nu au reușit să confirme aceste rezultate.

De asemenea, consumul regulat de chefir poate ajuta în procesul de slăbire, cu toate că rezultatele au arătat că acesta nu e mai eficient decât laptele degresat.

Studiile realizate, atât în laborator, cât și pe animale, au demonstrat că probioticele precum chefirul au efecte antiinflamatoare, prin reducerea activității proteinelor implicate în declanșarea inflamației.

VEZI ȘI: Băuturile care pot declanșa AVC chiar de la prima doză. Avertismentul Monicăi Pop

Ce se întâmplă cu rinichii tăi dacă bei chefir

Potrivit studiilor, chefirul are efecte benefice asupra sănătății rinichilor, deoarece susține echilibrul microbiotei intestinale. El este un probiotic care poate avea efecte reparatoare asupra rinichilor.

Cercetările arată că inclusiv persoanele care suferă de diabet se pot bucura de o serie de beneficii în urma consumului de chefir, deoarece acesta reduce nivelurile de uree și creatinină, dar oferă și protecție împotriva excesului de zahăr.

De asemenea, chefirul poate preveni fibrozarea rinichilor și poate reduce efectele toxice ale unor medicamente. Așadar, un consum regulat de chefir este asociat cu un risc mai scăzut de boală cronică de rinichi.

VEZI ȘI: Nu știi ce cadou să iei de Secret Santa? Iată o super idee regală!