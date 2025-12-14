Ai de gând să-ți iei apartament în 2026? Analist: Pentru unii va fi Halloween imobiliar, iar pentru alții va fi Black Friday

Economistul Radu Georgescu a zis că în 2026, pentru unii va fi Halloween imobiliar, iar pentru alții va fi Black Friday imobiliar.

Se sparge bula imobiliară?

„Am avut dreptate. Se sparge bula imobiliara! Ieri s-au publicat vanzarile de locuinte din Romania pe luna noiembrie. Vanzarile de locuinte din Romania s-au prabusit cu 22% comparat cu noiembrie 2024! Ce se intampla este logic din punct de vedere economic. Se intampla ce am explicat de mai multe ori. Combinatia dintre inflatie mare, putere de cumparare scazuta, scadere salarii reale si dobanzi mari la credite face imposibil sa mai cumperi o locuinta in Romania. In 2026 prabusirea va fi accelerata. Iti explic ce se va intampla in 2026 cu locuintele. Poti sa cauti pe Google cate apartamente sunt declarate goale la ultimul recensamant din Romania. In Romania sunt declarate 2,5 milioane de apartamente goale! Milioane! Nu este greseala de scriere. Adica 25% din totalul locuintelor din Romania sunt goale. In Bucuresti 218.000 de locuinte sunt goale!



M-am uitat pe situatiile financiare publice. In trim 3 2025 mai multi dezvoltatori au cash flow negativ. Pe romaneste, din firma ies mai multi bani decat intra. Se intampla acest lucru deoarece vanzarile de locuinte au scazut. Deoarece au credite mari la banca, acesti dezvoltatori imobiliari au 2 optiuni:



• In 2026 acorda discounturi la locuinte



• Bancile vor prelua locuintele”, a explicat Radu Georgescu.

Ce se va întâmpla în zona imobiliară în 2026





„2026 va fi un an extrem de greu pentru multi dezvoltatori imobiliari. Si pentru multi oameni care au luat credite imobiliare dupa anul 2020. Va fi un an cat de cat OK pentru cei care au luat credite imobiliare inainte de anul 2020. Dar fi un foarte bun pentru cei care au asteptat sa cumpere locuinte. Va incepe sezonul de Black Friday la locuinte. Ultimul sezon de Black Friday la locuinte a fost in 2009 cand preturile au scazut cu 50%. Preturile ar fi scazut si mai mult daca nu intervenea Guvernul prin Programul Prima Casa cu avans de 5% si garantii. Acum Guvernul nu mai are resurse sa sustina sectorul imobiliar. Pe romaneste, in 2026 pentru unii va fi Halloween imobiliar iar pentru altii va fi Black Friday imobiliar”, a mai zis analistul economic.

