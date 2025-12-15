Premierea Festivalului Internațional „LITERE Românești” – ediția a III-a

„Cu prilejul evenimentului de premiere, desfășurat în data de 12 decembrie 2025, Festivalul Internațional „LITERE Românești” – ediția a III-a a reunit, în mediul online, elevi, profesori, părinți, membri ai juriului, parteneri culturali și invitați oficiali din România, Republica Moldova și diaspora.

Festivalul este organizat de Asociația Germano-Română LITERA Bruchsal (Germania) și își propune să încurajeze exprimarea creativă în limba română, reunind elevi din medii și spații culturale diferite, într-un demers comun dedicat limbii române.

Date esențiale ale ediției a III-a

Ediția din acest an a înregistrat 377 de înscrieri, dintre care 308 creații literare au rămas în competiție după selecția tehnică.

Au fost implicați elevi din 207 localități, provenind din 210 instituții de învățământ, coordonați de 185 de profesori sau părinți.

Distribuția participanților:

• România

• Republica Moldova

• Diaspora (Europa de Vest)

Structura festivalului

Festivalul a fost organizat pe 4 categorii de vârstă:

• clasele 5–6 cu tema: „Cum am învățat să-mi leg șireturile”

• clasele 7–8 cu tema: „Într-o bună dimineață, la fără un sfert”

• clasele 9–10 cu tema: „Cum ar fi dacă școala ar fi într-un copac uriaș?”

• clasele 11–12 cu tema: „La capătul liniei” sau Text de teatru cu două personaje și un secret

și pe mai multe secțiuni literare:

• poezie

• proză

• text dialogic

• teatru (fragment dramatic)

Jurizare și premii

Lucrările au fost evaluate în mod anonim, de un juriu format din profesori, scriitori, cercetători și profesioniști din domeniul cultural. Nivelul ridicat al creațiilor a făcut ca, în multe cazuri, diferențele dintre lucrări să fie stabilite la sutimi.

La solicitarea juriului, pe lângă locurile I, II și III, au fost acordate și mențiuni speciale.

În total, la această ediție au fost oferite 42 de premii, distribuite pe toate categoriile de vârstă și secțiunile festivalului.

Un moment aparte al evenimentului de premiere l-a constituit lectura în direct a creațiilor de către elevii premianți, oferind publicului autenticitatea vocii fiecărui autor.

Întâlnirea cu profesorii și feedback

După încheierea etapei de jurizare, organizatorii au desfășurat o întâlnire tehnică și de dialog cu profesorii, în cadrul căreia juriul a prezentat concluziile evaluării și a oferit recomandări pedagogice privind scrierea creativă și dezvoltarea competențelor literare.

Ulterior evenimentului de premiere, profesorii, părinții și elevii au avut posibilitatea de a completa un formular de feedback anonim, contribuind la îmbunătățirea edițiilor viitoare.

Oaspeți de onoare și susținere instituțională

Evenimentul de premiere s-a bucurat de prezența:

• Excelenței Sale, domnul Aureliu Ciocoi, Ambasadorul Republicii Moldova în Republica Federală Germania

• domnului Vlad Vasiliu, Consul General al României la Stuttgart

• domnului Radu-Dumitru Florea, Consul General al României la Salzburg

Mesajele de salut și apreciere adresate elevilor, profesorilor și organizatorilor au subliniat importanța proiectului pentru promovarea limbii române și pentru consolidarea legăturilor culturale dintre România, Republica Moldova și diaspora.

Organizatorii adresează mulțumiri sponsorilor, partenerilor culturali și media din întreaga lume, juriului festivalului, voluntarilor, precum și întregii echipe a Asociației Germano-Române LITERA Bruchsal, care a dus acest proiect de la idee la realitate prin luni de muncă și coordonare atentă

Festivalul Internațional „LITERE Românești” rămâne un spațiu comun de întâlnire pentru elevi, profesori și comunități din România, Republica Moldova și diaspora, demonstrând că limba română continuă să creeze punți, să formeze voci și să adune oameni în jurul cuvântului scris.” arată un comunicat remis de Ana-Maria Flegler Președinte, Asociația Germano-Română LITERA Bruchsal și Elena Chise, Coordonator general al Festivalului.