Data publicării: 12:08 09 Dec 2025

Zi liberă de la stat pentru femeile diagnosticate cu endometrioză
Autor: Elena Aurel

durere-burta-stomac_02685400 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @katemangostar
 

Luni, Senatul a aprobat un proiect care acordă salariatelor diagnosticate cu endometrioză o zi liberă plătită în fiecare lună.

Proiectul legislativ care completează Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii a fost aprobat cu 77 de voturi „pentru”, 34 „contra” și 4 abțineri.

"Salariatele diagnosticate cu endometrioză pot beneficia lunar, la cerere, de o zi liberă plătită, în baza recomandării medicului specialist obstetrică-ginecologie. Ziua liberă plătită se consideră vechime în muncă şi se suportă de către angajator, care beneficiază de decontarea parţială cheltuielilor aferente din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, potrivit normelor metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului", prevede actul normativ.

Senatul a fost prima cameră sesizată, iar decizia finală aparține Camerei Deputaților.

endometrioza
senatul romaniei
zi libera
