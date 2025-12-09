Zi liberă de la stat pentru femeile diagnosticate cu endometrioză

Proiectul legislativ care completează Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii a fost aprobat cu 77 de voturi „pentru”, 34 „contra” și 4 abțineri.

"Salariatele diagnosticate cu endometrioză pot beneficia lunar, la cerere, de o zi liberă plătită, în baza recomandării medicului specialist obstetrică-ginecologie. Ziua liberă plătită se consideră vechime în muncă şi se suportă de către angajator, care beneficiază de decontarea parţială cheltuielilor aferente din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, potrivit normelor metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului", prevede actul normativ.

Senatul a fost prima cameră sesizată, iar decizia finală aparține Camerei Deputaților.

