DCNews Stiri Program slujbe de pomenire pentru eroii Revoluţiei din decembrie 1989
Data actualizării: 11:04 15 Dec 2025 | Data publicării: 11:00 15 Dec 2025

Program slujbe de pomenire pentru eroii Revoluţiei din decembrie 1989
Autor: Andrei Itu

mihail si gavril sarbatoare Biserică. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Mai multe slujbe de pomenire pentru eroii care s-au jertfit pentru demnitatea, libertatea şi credinţa poporului român vor fi oficiate în zilele de 20, 21 şi 22 decembrie, la 36 de ani de la Revoluţia Română din decembrie 1989.

Slujba de pomenire pentru eroii Revoluţiei va fi oficiată inclusiv în Catedrala Patriarhală, dar şi în toate bisericile parohiale şi lăcaşurile de cult ale mănăstirilor din cuprinsul Patriarhiei Române, în ziua de luni, 22 decembrie, transmite un comunicat al Biroului de Presă al Patriarhiei Române, într-un comunicat citat de DC News.

Program slujbe de pomenire pentru eroii Revoluţiei din decembrie 1989

Slujbele de pomenire pentru eroi vor fi oficiate după următorul program:

  • Sâmbătă, 20 decembrie:

Monumentul Eroilor Martiri Timişoreni din localitatea Popeşti-Leordeni, ora 12:00;
Monumentul Pro Memoria 89 Credinţă, Curaj, Eroism "Semnul Eroului" din intersecţia Piaţa Delfinului, ora 15:00.

  • Duminică, 21 decembrie:

Cimitirul "Eroilor Revoluţiei", ora 10:00;
Troiţa de la Spitalul Colţea, ora 11:30;
Troiţa Monument din incinta Bisericii "Sfântul Gheorghe - Nou", ora 12:00;
Piaţa Universităţii, ora 12:30;
Monumentul Eroilor martiri de la Sala Dalles - 21 Decembrie 1989, ora 13:30;

  •  Luni, 22 decembrie:

Monumentul pentru Cinstirea Eroilor Revoluţiei din Piaţa Revoluţiei, ora 09:00;
Radiodifuziunea Română, ora 10:00;
Televiziunea Română - Troiţa din faţa instituţiei, ora 11;00;
Televiziunea Română - Troiţa Paraşutiştilor din curtea instituţiei, ora 11;30;
Catedrala Patriarhală, după încheierea Sfintei Liturghii.

revolutie 1989
slujbe de pomenire
patriarhia romana
