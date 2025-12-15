Mai mulți europarlamentari români, blocați în avion, pe Aeroportul Strasbourg. "Am fost anunțați că e o alertă cu bombă"

UPDATE 2: A fost permisă debarcare

După ce autoritățile au cercetat valiza suspectă depistată pe Aeroportul Strasbourg, pasagerilor li s-a permis să coboare din aeronave. Aproximativ 40 de minute au stat blocați în avion eurparlamentarii români. Totodată, se pare că și oamenii care se aflau în aeroport în acele momente au fost evacuați. Acum situația a revenit la normal, întrucât s-a stabilit că nu există niciun pericol pentru siguranța călătorilor.

UPDATE 1: Am contactat-o pe Maria Grapini pentru a afla mai multe informații

DC NEWS a contactat-o pe europarlamentarul Maria Grapini pentru afla mai multe detalii despre incidentul de pe Aeroportul Strasbourg.

"Am fost anunțați că e o alertă cu bombă în aeroport și până nu vin toți cei pricepuți în a clarifica dacă e bombă sau nu, nu putem pleca. Problema e că nu știu de ce întârzie atât, că stăm deja de vreo 20 de minute și nu cred că avem vreo șansă să plecăm mai repede. Probabil vom mai sta cel puțin încă 20 de minute. A pornit totul de la o valiză suspectă. Cred că puteau să rezolve mai repede. Nu ne-au spus timpul. Noi suntem escală la Strasbourg, sunt și cei care merg la Bruxelles. Eu aveam ședință la ora 12, sper să ajung, nu știu. Din nefericire, nu e prima dată când se întâmplă asta. Pentru mine cel puțin e a treia oară când vin la Strasbourg și se întâmplă să stăm în avion pentru alerte cu bombă", ne-a declarat Maria Grapini.

Știrea inițială:

Este alertă pe Aeroportul Strasbourg. Potrivit cititorilor DC NEWS, a fost depistată o valiză suspectă, iar forțele de ordine fac cercetări la fața locului pentru a elimina orice risc la adresa siguranței călătorilor.

În aceste momente mai mulți europarlamentari români sunt blocați în avion. Printre aceștia se află: Maria Grapini, Vasile Dîncu, Georgiana Teodorescu, Dan Barna, Vlad Voiculescu, Claudiu Târziu, Diana Șoșoacă și Șerban Sturdza.

Cu toții stau în aceste momente în avion și așteaptă noi anunțuri de la echipele de securitate ale aeroportului.

Ultima sesiune plenară din acest an

Eurodeputaţii se reunesc luni pentru ultima sesiune plenară a Parlamentului European din acest an, preczează Agerpres. Principalele puncte ale agendei sunt ceremonia de decernare a Premiului Saharov pe 2025, măsuri pentru încurajarea industriei de apărare europene şi priorităţile legislativului european pentru Consiliul European din 18-19 decembrie.

Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va decerna marţi la prânz Premiul Saharov pentru libertatea de gândire pentru 2025. Laureaţii din acest an, anunţaţi în octombrie, sunt jurnaliştii încarceraţi Andrzej Poczobut din Belarus şi Mzia Amaglobeli din Georgia.

Totodată, eurodeputaţii îşi vor prezenta aşteptările pentru summitul Uniunii Europene din 18-19 decembrie într-o dezbatere cu Comisia Europeană şi preşedinţia daneză a Consiliului UE. Este de aşteptat ca eurodeputaţii să se concentreze pe eforturile continue ale Europei de a asigura o pace justă şi durabilă pentru Ucraina, pe relaţiilor cu SUA şi pe autonomia strategică a UE.

În cadrul summitului UE, liderii ţărilor membre vor aborda situaţia din Orientul Mijlociu, următorul buget pe termen lung al UE (cadrul financiar multianual 2028-2034), strategia de extindere a UE şi modalităţile de gestionare a fluxurilor de migraţie, de asigurare a protecţiei frontierelor şi de consolidare a competitivităţii Europei.

În plus, eurodeputaţii urmează să aprobe miercuri o nouă lege ce interzice importurile de gaze naturale din Rusia, pentru a proteja securitatea energetică a UE în faţa acţiunilor Federaţiei Ruse. Comisia Europeană va prezenta în plenul PE, marţi, un nou set de măsuri pentru creşterea competitivităţii sectorului auto european, după care va avea loc o dezbatere cu eurodeputaţii pe acest subiect.