Vremea până pe 28 decembrie. ANM anunță temperaturi neobișnuit de ridicate înainte de Crăciun

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis prognoza actualizată pentru perioada 15-28 decembrie. Vezi mai jos cum va fi vremea în fiecare regiune din țară.

BANAT

Temperaturile diurne vor fi în creștere în primele zile, astfel că vor atinge o valoare medie de 14 grade, în 18 și 19 decembrie. Ulterior se poate observa o scădere a mediei maximelor termice, până în data de 21 decembrie, când se vor înregistra 9 grade. Începând cu ziua de 24 decembrie se remarcă o scădere treptată a temperaturilor maxime, spre o medie de 3...4 grade la finalul celei de-a doua săptămâni.

Dacă se face raportare la media temperaturilor din timpul nopții, în prima săptămână de analiză va fi cuprinsă între -2 și 1 grad, cu cele mai mici valori în data de 16 decembrie. Mai mult decât atât, după 23 decembrie se poate identifica o scădere a minimelor termice, atingând o medie de -2 grade la finalul intervalului de anticipație. Probabilitatea de precipitații va fi redusă în prima parte a perioadei de referință, însă va crește în a doua parte a acesteia.

CRIȘANA

Maximele termice vor crește semnificativ în primele zile, astfel încât media acestora se va situa în jurul a 13 grade, în data de 19 decembrie. După aceasta, se remarcă scăderea temperaturilor diurne până în 21 decembrie, când mediat se vor înregistra aproximativ 9 grade, valoare ce se va menține și în zilele de 22 și 23 decembrie.

Ulterior, poate fi identificată scăderea treptată a temperaturilor maxime, astfel că se vor atinge 2...3 grade la sfârșitul celei de-a doua săptămâni analizate. În ceea ce privește media minimelor termice, se pot observa variațiile acesteia în prima săptămână, cu cele mai mici valori în 16 decembrie și cele mai mari în 19 și 20 decembrie. De asemenea, un aspect important este reprezentat de răcirea treptată de la finalul intervalului de referință, când se vor înregistra aproximativ -3 grade. Probabilitatea de precipitații va fi redusă în prima săptămână analizată, însă va crește în cea de-a doua parte a intervalului de anticipație.

TRANSILVANIA

Temperaturile din timpul zilei vor fi în creștere în prima săptămână de prognoză, de la o valoare medie de 3 grade, în ziua de 15 decembrie, până spre aproximativ 10 grade, în 19 și 20 decembrie. Ulterior, media maximelor diurne va scădea de la o zi la alta, astfel încât, la finalul intervalului de anticipație, se vor înregistra 1...2 grade. În ceea ce privește temperaturile minime se poate identifica o scădere în data de 16 decembrie, când mediat se vor înregistra -5 grade.

După aceasta, poate fi remarcată creșterea temperaturilor din timpul nopții spre valori medii de -2...0 grade, în intervalul 19-26 decembrie. La sfârșitul perioadei de anticipație se vor atinge, în medie, -4 grade. Probabilitatea de precipitații va fi redusă în prima jumătate a intervalului de referință,însă va fi în creștere în cea de-a doua săptămână, îndeosebi începând cu data de 23 decembrie.

MARAMUREȘ

Temperaturile maxime vor crește remarcabil în prima săptămână, astfel că media acestora va atinge 11 grade, în 19 și 20 decembrie, caracterizând o vreme mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru perioada respectivă. După aceasta, se poate observa o scădere de la o zi la alta până la finalul celei de-a doua săptămâni de referință, astfel încât, mediat se vor înregistra 2 grade. Dacă se face referire la media temperaturilor de pe parcursul nopții, se identifică scăderea bruscă a acesteia din data de 16 decembrie, spre -4...-3 grade, apoi creșterea treptată până în 19 decembrie, când se vor atinge 0 grade, valoare ce se va menține până în 24 decembrie. Începând cu această zi, se preconizează o nouă răcire a vremii, cu medii ale minimelor termice în jurul a -4 grade, spre sfârșitul perioadei de anticipație.

Probabilitatea de precipitații se va menține redusă în prima parte a intervalului de prognoză, însă va fi în creștere începând cu data de 23 decembrie.

MOLDOVA

În prima jumătate a intervalului, regimul termic va caracterizat de valori peste cele climatologic specifice perioadei. Până pe 18 decembrie se estimează o creștere ușoară a valorilor maxime, când se vor înregistra, în medie, 9...10 grade. Din 19 decembrie, tendința temperaturilor maxime va fi de scădere treptată până la finalul intervalului, când se vor înregistra, în medie, 0...2 grade.

Minimele vor ave oscilații de la o zi la cealaltă, cu o tendință de creștere a valorilor până în data de 22 decembrie, astfel încât se vor înregistra, în medie, de la -4...-2 grade până la 1...3 grade. Din 23 decembrie, acestea vor marca o scădere treptată și sunt estimate valori , în medie, de -5...-3 grade.

Probabilitatea de precipitații va fi redusă în prima săptămână, însă va crește în cea de-a doua parte a intervalului analizat.

DOBROGEA

Pe parcursul primei jumătăți a intervalului, temperaturile se vor menține peste mediile multianuale. Maximele termice vor fi în creștere ușoară până în 17 decembrie, când mediile regionale vor atinge 11…12 grade. Ulterior, din 22 decembrie, valorile diurne vor intra într-un proces de scădere treptată, ajungând spre finalul perioadei la 2…4 grade.

Minimele termice vor avea variații zilnice, însă cu o tendință generală de creștere până în 21 decembrie, de la 1…3 grade la 5…6 grade, apoi vor scădea din nou, revenind spre –2…1 grad la sfârșitul intervalului. Probabilitatea de precipitații va fi redusă în prima parte a perioadei de referință, însă va crește în a doua parte a acesteia.

MUNTENIA

Valorile termice se vor situa peste cele climatologic specifice perioadei în cea mai mare parte a intervalului. Temperaturile maxime vor avea variații de la o zi la cealaltă, iar până pe 19 decembrie se remarcă o creștere ușoară a valorilor, de la 7...8 grade până la 11...12 grade. Din 24 decembrie se estimează o scădere treptată a maximelor termice, până la valori, în medie, de 2...3 grade. Temperaturile minime vor oscila de la o zi la alta în prima săptămână a intervalului, când se vor înregistra, în medie, -3...-1 grad, însă cu un semnal clar de încălzire între 21 și 23 decembrie, când se vor înregistra, în medie, 2...4 grade. Ulterior, minimele vor intra într-un proces de răcire treptată, revenind spre valori medii de –3…–2 grade spre sfârșitul intervalului.

Probabilitatea de precipitații va fi redusă în prima jumătate a intervalului, însă va fi în creștere spre finalul celei de a doua săptămâni, îndeosebi începând cu data de 23 decembrie.

OLTENIA

În prima parte a intervalului, temperaturile se vor menține peste mediile climatologice, cu maxime în creștere ușoară până în 18–19 decembrie, când se vor înregistra, în medie, 10…11 grade. Ulterior, maximele vor fi în scădere treptată, ajungând spre finalul intervalului, în medie, la 2…4 grade.

Temperaturile minime vor avea variații zilnice, dar cu o tendință de creștere până în 22 decembrie, de la valori medii de –3…–2 grade până la 3…4 grade. Din 23 decembrie, minimele vor scădea treptat, fiind estimate din nou, în medie, –3…–2 grade la sfârșitul intervalului.

Probabilitatea de precipitații va fi redusă în prima săptămână a intervalului, dar va crește spre finalul acesteia.

LA MUNTE

La debutul intervalului, regimul termic va avea o creștere temporară a temperaturilor maxime (de la 4...5 grade spre 8...9 grade), dar și a celor minime (-5...-4 grade până la 0...1 grad). Începând cu a doua zi din interval, respectiv 16 decembrie, se conturează însă un proces de scădere treptată a temperaturilor, resimțit atât pe parcursul zilei, cât și pe timpul nopții.

Astfel, de la valori situate peste mediile climatologice specifice perioadei, temperaturile vor evolua descendent, ajungând treptat către valori apropiate de normalul termic al perioadei, urmând ca până la finalul intervalului să se înregistreze maxime, în medie, de -4...-3 grade și minime de -9...-8 grade.

Probabilitatea de precipitații va fi redusă în prima parte a intervalului de interes, însă va fi în creștere începând cu data de 24 decembrie.