Povestea spioanei ruse ”Cat lady”, trădată de pisica ei. Detaliul cheie care a demascat-o

Christo Grozev, șeful departamentului de investigații de la The Insider, dar și fost șef al secției de anchete pentru Bellingcat, a cercetat și, ulterior, demascat situația unei spioane ruse. Este vorba despre Olga Kolobova, pe care o numește ”Cat lady”. Ea era cunoscută sub numele de Maria Adela Kuhfeldt Rivera.

”Cat lady”, relații cu persoane apropiate sediului NATO din Napoli

Ea a trăit mai bine de 10 ani la Napoli, în Italia. Înainte, ea a trăit în Malta. ”A avut relații cu persoane apropiate sediului NATO din Napoli, împrietenindu-se cu soțiile generalilor. Avea acces privilegiat la informațiile Alianței”, a zis Grozev.

Se prezenta ca fiind ”bijutier peruvian”

Spioana rusă se prezenta ca fiind ”bijutier peruvian”. Însă, de fapt, era o spioană rusă. Ancheta i-a arătat adevărata identitate. Grozev a povestit totul, într-un clip pe canalul său de Youtube.

”Nu a fost o problemă să dovedesc că era o spioană rusă”

”Nu a fost o problemă să dovedesc că era o spioană rusă, pentru că avea un pașaport cu un set specific de numere. Era clar că era o spioană rusă. La un moment dat, a dispărut din Italia pentru a se întoarce în Rusia. Timp de luni de zile, dacă nu chiar un an, am încercat să descopăr adevărata identitate a acestei persoane.

Și singurul lucru pe care l-am putut găsi, care lega falsa identitate peruviană ce locuia în Italia de persoana care era în Rusia a fost pisica ei.” Luisa este pisica pe care femeia o adora. ”Toți prietenii ei care o cunoșteau în Italia vorbiseră despre dragostea ei pentru pisică”, transmite Grozev.

Microcipul pisicii a dat-o de gol

”Așa că m-am gândit. Dacă există un lucru pe care această femeie îl poate aduce din viața ei reală în cea falsă, acesta ar fi pisica ei. Luni la rând, am încercat să găsim o legătură între acea pisică din Italia și o pisică din Rusia.”, a zis Christo Grozev.

Până la urmă, ziaristul a făcut o descoperire uriașă, respectiv un microcip, ce are un număr lung şi unic la nivel mondial.

Pisica era înregistrată la o clinică veterinară din Federația Rusă

”După ce am găsit microcipul, am început să căutăm în bazele de date rusești pentru a găsi un animal înregistrat la un medic veterinar. Și așa a fost: acea pisică fusese înregistrată la o clinică veterinară din Rusia. Așa că am consultat VK, versiunea rusă a Facebook, și am găsit o femeie pe nume Olga Kolobova, care dăduse like și se împrietenise cu acel grup de veterinari. Avea o pisică pe profilul ei. Restul a fost ușor.”, a declarat Christo Grozev.

