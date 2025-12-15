Cazanciuc: Premierul Bolojan a încălcat spiritul Constituției

Senatorul PSD Robert Cazanciuc, fost ministru al Justiției, a zis că era de așteptat ca, ori de câte ori este aprobată o moțiune simplă împotriva unui ministru, acesta să demisioneze, lucru care, din păcate, nu s-a întâmplat.

Robert Cazanciuc a zis că se încalcă spiritul Constiției. Cine mai exact încalcă? Ministrul în cauză care nu a demisionat din funcție; prim-ministrul care nu a revocat mandatul ministrului a cărei activitate a fost criticată în moțiunea simplă aprobată și președintele României care are prerogativa de a veghea la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice, ministerul fiind o astfel de autoritate.

„Adoptarea moțiunii simple Buzoianu și spiritul Constituției. Echilibrarea raporturilor de putere între Legislativ și Executiv este făcută de Parlament, în principal, prin controlul exercitat asupra Guvernului. Dar acest control nu se exercită în nume propriu de către Parlament, ci în numele poporului, întrucât mandatul parlamentar are caracter reprezentativ, iar deputații și senatorii se află și lucrează în serviciul poporului. Ca atare, atunci când trebuie să voteze o moțiune simplă ori de cenzură, parlamentarii nu acționează în nume propriu, ci în numele poporului.



Adunarea Constituantă din anul 1991 a gândit moțiunea simplă ca pe un instrument de control parlamentar care face apel la loialitatea constituțională a miniștrilor, la obligația acestora de a respecta legile țării, la datoria acestora de a promova politici publice și măsuri administrative în folosul cetățenilor, la corectitudinea și responsabilitatea miniștrilor față de Binele cetățenilor țării.



Este de așteptat ca un membru al Guvernului să dea dovadă nu numai de pregătire profesională în domeniul pe care îl coordonează, ci și de solide calități umane și virtuți, printre care trebuie să se afle onestitatea, corectitudinea, responsabilitatea, buna-credință etc.



Era de așteptat ca ori de câte ori este aprobată o moțiune simplă împotriva unui ministru, acesta să demisioneze, lucru care, din păcate, nu s-a întâmplat.



Nimic nu a împiedicat un prim-ministru să revoce mandatul unui ministru împotriva căruia s-a aprobat o moțiune simplă. Dar prim-ministrul a încălcat spiritul Constituției! Deci cine încalcă spiritul Constituției în cazul unei moțiuni simple?



a) ministrul în cauză care nu a demisionat din funcție;



b) prim-ministrul care nu a revocat mandatul ministrului a cărei activitate a fost criticată în moțiunea simplă aprobată;



c) Președintele României care are prerogativa de a veghea la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice, ministerul fiind o astfel de autoritate.



Prin respingerea politică a unei moțiuni simple, prin refuzul ministrului în cauză de a demisiona, prin nerevocarea ministrului pus în inferioritate de cei ce au votat moțiunea simplă, prin indiferența Președintelui României, care nu a făcut uz de drepturile sale constituționale, principiul controlului politic al Parlamentului asupra Guvernului a devenit ceva banal.



Când va exista un moment constituțional de revizuire a Constituției ori de elaborare a unei noi Constituții voi depune un amendament potrivit căruia dacă împotriva unui ministru s-au aprobat două moțiuni simple, fără ca demnitarul să demisioneze, prim-ministrul să fie obligat să îl revoce”.

