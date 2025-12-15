€ 5.0914
|
$ 4.3359
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0914
|
$ 4.3359
 
DCNews Politica Cazanciuc: Premierul Bolojan a încălcat spiritul Constituției
Data publicării: 18:32 15 Dec 2025

Cazanciuc: Premierul Bolojan a încălcat spiritul Constituției
Autor: Anca Murgoci

diana buzoianu si ilie bolojan_INQUAM_Photos_George_Calin Diana Buzoianu și Ilie Bolojan / Inquam Photos / George Călin
 

Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu a trecut, dar ministra nu pleacă din funcție. De ce?

Senatorul PSD Robert Cazanciuc, fost ministru al Justiției, a zis că era de așteptat ca, ori de câte ori este aprobată o moțiune simplă împotriva unui ministru, acesta să demisioneze, lucru care, din păcate, nu s-a întâmplat.

Robert Cazanciuc a zis că se încalcă spiritul Constiției. Cine mai exact încalcă? Ministrul în cauză care nu a demisionat din funcție; prim-ministrul care nu a revocat mandatul ministrului a cărei activitate a fost criticată în moțiunea simplă aprobată și președintele României care are prerogativa de a veghea la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice, ministerul fiind o astfel de autoritate.

Despre adoptarea moțiunii simple Buzoianu și spiritul Constituției

„Adoptarea moțiunii simple Buzoianu și spiritul Constituției. Echilibrarea raporturilor de putere între Legislativ și Executiv este făcută de Parlament, în principal, prin controlul exercitat asupra Guvernului. Dar acest control nu se exercită în nume propriu de către Parlament, ci în numele poporului, întrucât mandatul parlamentar are caracter reprezentativ, iar deputații și senatorii se află și lucrează în serviciul poporului. Ca atare, atunci când trebuie să voteze o moțiune simplă ori de cenzură, parlamentarii nu acționează în nume propriu, ci în numele poporului.


Adunarea Constituantă din anul 1991 a gândit moțiunea simplă ca pe un instrument de control parlamentar care face apel la loialitatea constituțională a miniștrilor, la obligația acestora de a respecta legile țării, la datoria acestora de a promova politici publice și măsuri administrative în folosul cetățenilor, la corectitudinea și responsabilitatea miniștrilor față de Binele cetățenilor țării.


Este de așteptat ca un membru al Guvernului să dea dovadă nu numai de pregătire profesională în domeniul pe care îl coordonează, ci și de solide calități umane și virtuți, printre care trebuie să se afle onestitatea, corectitudinea, responsabilitatea, buna-credință etc.


Era de așteptat ca ori de câte ori este aprobată o moțiune simplă împotriva unui ministru, acesta să demisioneze, lucru care, din păcate, nu s-a întâmplat.


Nimic nu a împiedicat un prim-ministru să revoce mandatul unui ministru împotriva căruia s-a aprobat o moțiune simplă. Dar prim-ministrul a încălcat spiritul Constituției! Deci cine încalcă spiritul Constituției în cazul unei moțiuni simple?


a) ministrul în cauză care nu a demisionat din funcție;


b) prim-ministrul care nu a revocat mandatul ministrului a cărei activitate a fost criticată în moțiunea simplă aprobată;


c) Președintele României care are prerogativa de a veghea la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice, ministerul fiind o astfel de autoritate.


Prin respingerea politică a unei moțiuni simple, prin refuzul ministrului în cauză de a demisiona, prin nerevocarea ministrului pus în inferioritate de cei ce au votat moțiunea simplă, prin indiferența Președintelui României, care nu a făcut uz de drepturile sale constituționale, principiul controlului politic al Parlamentului asupra Guvernului a devenit ceva banal.


Când va exista un moment constituțional de revizuire a Constituției ori de elaborare a unei noi Constituții voi depune un amendament potrivit căruia dacă împotriva unui ministru s-au aprobat două moțiuni simple, fără ca demnitarul să demisioneze, prim-ministrul să fie obligat să îl revoce”.

VEZI ȘI: Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu a trecut. Daniel Zamfir: Mărturisesc că am greșit în privința doamnei ministru 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

diana buzoianu
robert cazanciuc
ilie bolojan
motiune
guvern
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Spotify, indisponibil la nivel global: mii de utilizatori au raportat probleme de conectare și dispariția playlisturilor
Publicat acum 14 minute
Taxa pe coletele non UE. Ce site-uri de retail vor fi vizate in afara de Temu
Publicat acum 39 minute
Carrefour mai pleacă din România? Câte magazine sunt în țara noastră
Publicat acum 57 minute
Germania și Ucraina înființează o companie care va produce drone ucrainene în Europa
Publicat acum 58 minute
Un submarin rus a fost aruncat în aer de drone ale Serviciului de Securitate Ucrainean pentru prima dată în istorie
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Dec 2025
Mircea Badea, întrebare-cheie pentru „judecătoarea eroină” Raluca Moroșanu
Publicat pe 14 Dec 2025
Dan Diaconescu, dezvăluiri despre judecătoarea Raluca Moroșanu: Aveam vocea asta în creier, mi-a marcat 12 ani
Publicat pe 13 Dec 2025
Se modifică plata pentru medicii de familie. Președintele CNAS: Munca activă și prevenția, criterii definitorii pentru finanțare
Publicat acum 22 ore si 3 minute
PSD a decis cum votează la moțiunea împotriva ministrului Diana Buzoianu
Publicat pe 13 Dec 2025
Băuturile care pot declanșa AVC chiar de la prima doză. Avertismentul Monicăi Pop
 
un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

fisura in cetatea lui maghiara e mare de ce problema lui orban nu sunt cei 50 000 de oameni din strada ci ca a pierdut controlul Fisura în cetatea ungară e tot mai mare. De ce problema lui Orban nu sunt cei 50.000 de oameni din stradă ci că a pierdut controlul

de Tudor Curtifan

drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close