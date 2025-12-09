€ 5.0897
DCNews Stiri Fritz, alături de Nicușor Dan la întrevederea cu primarul Parisului
Data actualizării: 13:06 09 Dec 2025 | Data publicării: 13:03 09 Dec 2025

Fritz, alături de Nicușor Dan la întrevederea cu primarul Parisului
Autor: Elena Aurel

Presedintele Nicusor Dan (ctr.) si Dominic Fritz (dr.), presedintele USR, participa la evenimentul de lansare a candidaturii deputatului USR Catalin Drula (stg.) pentru functia de primar general al Capitalei. Cătălin Drulă, Nicușor Dan și Dominic Fritz. Sursa foto: Agerpres
 

Preşedintele Nicuşor Dan, aflat într-o vizită de lucru în Franţa, s-a întâlnit marţi cu primarul Parisului, Anne Hidalgo.

Din delegaţia care îl însoţeşte pe şeful statului la întâlnirea cu Hidalgo face parte şi primarul Timişoarei, Dominic Fritz, preşedintele USR.

La începutul zilei, şeful statului a avut un dialog cu reprezentanţi ai companiilor economice franceze, organizat de Mişcarea Întreprinderilor din Franţa (Medef).

După întrevederea de la Primăria Parisului, Nicuşor Dan va participa la inaugurarea aleii "Nicolae Titulescu" în Parcul Monceau, iar ulterior va fi primit de preşedintele Emmanuel Macron la Palatul Elysee.

Preşedintele Nicuşor Dan se află într-o vizită de lucru de două zile în Franţa, care a început luni. În prima seară s-a întâlnit, la Ambasada ţării noastre de la Paris, cu români care locuiesc în Franţa.

Din delegaţia şefului statului fac parte ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, ministrul Economiei, Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării, şi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, alături de consilierii prezidenţiali Marius Lazurca, Valentin Naumescu şi Radu Burnete, potrivit Agerpres.

nicusor dan
dominic fritz
franta
