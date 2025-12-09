Fritz, alături de Nicușor Dan la întrevederea cu primarul Parisului

Din delegaţia care îl însoţeşte pe şeful statului la întâlnirea cu Hidalgo face parte şi primarul Timişoarei, Dominic Fritz, preşedintele USR.

La începutul zilei, şeful statului a avut un dialog cu reprezentanţi ai companiilor economice franceze, organizat de Mişcarea Întreprinderilor din Franţa (Medef).

După întrevederea de la Primăria Parisului, Nicuşor Dan va participa la inaugurarea aleii "Nicolae Titulescu" în Parcul Monceau, iar ulterior va fi primit de preşedintele Emmanuel Macron la Palatul Elysee.

Preşedintele Nicuşor Dan se află într-o vizită de lucru de două zile în Franţa, care a început luni. În prima seară s-a întâlnit, la Ambasada ţării noastre de la Paris, cu români care locuiesc în Franţa.

Din delegaţia şefului statului fac parte ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, ministrul Economiei, Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării, şi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, alături de consilierii prezidenţiali Marius Lazurca, Valentin Naumescu şi Radu Burnete, potrivit Agerpres.

